Rebeldes huthis condenam 30 pessoas por espionagem

Moçâmedes e Tômbwa têm Tribunal de Comarca

A cidade de Moçâmedes e a vila piscatória do Tômbwa, na província do Namibe, contam, cada uma, desde ontem, com um Tribunal de Comarca, inaugurados pelo juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Rui Ferreira.