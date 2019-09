Mundo

Rebeldes malianos condicionam reunião

Os antigos rebeldes malianos condicionam a participação na reunião do Comité de Monitorização da Aplicação (CSA) do acordo de paz de Argel, assinado em 2015 e que estava prevista para hoje a pedido do governo maliano, a uma reunião prévia com o Executivo de Bamako.

Fotografia: DR

“Depois da anulação da reunião do CSA, em Kidal, queremos um encontro com a parte governamental num terreno neutro, para que nos digam as verdades e decidirmos se podemos continuar com este acordo ou o declara-mos caduco”, afirmou domingo Almou Ag Mohamed, quadro do Alto conselho para a unidade de Azawad (HCUA) citado pela AFP. O porta-voz do HCUA diz constatar que a forma de agir de alguns países mediadores sai da lógica da neutralidade.

Prevista para hoje, em Kidal (Norte), bastião dos tuareg, a reunião foi adiada por razões “imperativas do Estado”, anunciou numa carta o presidente do CSA, Ahmed Boutache.

O documento citado pela AFP refere que, desde 2015, os 37 fóruns do CSA juntam as três partes signatárias do acordo, nomeadamente o governo do Mali, a Coordenação dos movimentos da Azawad, maioritariamente tuareg, e a Plataforma composta por forças de defesa pró governamentais.

Neste encontro, estariam ainda presentes o Presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keïta, e o ministro argelino dos Negócios Estrangeiros, Sabri Boukadoum, bem como o seu homólogo maliano, Tiebilé Dramé.

“Estes sinais de grandes obstáculos futuros podem enfraquecer o processo de aplicação do acordo que, ao invés de se acelerar, pode correr o risco de atrasar cada vez mais”, escreve o diplomata argelino.