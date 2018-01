Mundo

Rebeldes abraçam processo de paz

Um grupo de ex-combatentes “ninjas nsiloulou” do pastor Ntumi, o ex-líder rebelde no Congo, encontra-se desde domingo em Brazzaville para participar nos trabalhos da comissão “ad hoc” para a implementação do acordo de cessar-fogo e de cessação das hostilidades, noticiou ontem a rádio pública congolesa.

“Saídos das florestas sem hesitação, estes ex-combatentes seleccionados por Ntumi assistiram a uma cerimónia em Mayama (sul), que visava tranquilizá-los antes da sua partida para Brazzaville onde eles vão participar nos trabalhos da comissão ad hoc.

Este novo passo na resolução da crise de Pool (conturbada região no sul do país) confirma o compromisso do Governo de pôr termo a esta situação por meios pacíficos, segundo a mesma fonte.

O representante do pastor Ntumi, Jean Gustave Ntondo, declarou que já não existem obstáculos ao regresso definitivo da paz à região de Pool.

“Quer do lado da Força Pública quer do lado dos ex-combatentes, não é oportuno fazer ajustes de contas. É ne­cessário garantir a livre circulação de pessoas e bens”, disse Ane Philippe Biby, representante do pastor Ntumi.

A comissão “ad hoc” tem por missão, entre outras, velar pela continuação do processo de paz e pela aplicação estrita do acordo de cessar-fogo e de cessação das hostilidades assinado a 23 de Dezembro entre o Governo e representantes do pastor Ntumi, em Kinkala, na periferia de Pool.