Mundo

Rebeldes derrotados no sul de Damasco

O Exército sírio anunciou a reconquista dos bairros do sul de Damasco, que estavam em poder do grupo Estado Islâmico e proclamou a capital síria e arredores “territórios totalmente seguros e livres de qualquer presença de terroristas.”

Exército sírio controla a capital e arredores

Fotografia: Jaimagens/fotógrafo

Numa declaração do Exército transmitida na televisão oficial síria, o general Ali Mayhoub garantiu que as Forças Armadas capturaram os antigos bastiões do grupo Estado Islâmico no bairro do Campo Palestiniano Yarmouk e no de Hajar al-Aswad, após uma campanha militar que durou cerca de um mês.

As reconquistas das tropas governamentais permitem que o Governo e as Forças Armadas voltem a controlar a totalidade da “Grande Damasco”, perdida no início da guerra, em 2011.

“Damasco e arredores estão totalmente seguros”, garantiu Mayhoub. Os confrontos causaram dezenas de mortos em ambos os lados e provocaram grande destruição no bairro do Campo de Yarmouk, construído numa área residencial, e nos seis arredores. O anúncio de Mayhoub ocorre pouco depois de o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) anunciar que cerca de 1.600 pessoas, entre as quais integrantes do Estado Islâmico e seus familiares, terem sido retirados do sul de Damasco por um acordo com as autoridades.