Mundo

Rebeldes libertam mais de 200 crianças-soldados

Um total de 210 crianças-soldados foram libertadas pelos grupos rebeldes na região de Pibor, no Sudão do Sul, confirmou ontem, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

“Cada vez que uma criança é libertada e capaz de se juntar à sua família, é uma grande fonte de esperança para o seu futuro e para o futuro do país”, declarou Mahimbo Mdoe, representante da UNICEF no Sudão do Sul.

Pelo menos 806 crianças-soldados foram libertadas no Sudão do Sul, desde o início de 2018, devendo outras serem libertadas nos próximos meses.

Segundo a UNICEF, essas crianças libertadas vão ser reunidas às suas famílias e beneficiam de ajuda alimentar de três meses, ao mesmo tempo que são submetidas a uma formação, com vista a apoiar a sua reintegração inicial.

A UNICEF sublinha que cerca de 19 mil crianças continuam a servir as hostes das forças e grupos armados no Sudão do Sul.

A agência da ONU apela a todas as partes envolvidas no conflito a pôr fim ao recrutamento das crianças

e libertar as que continuam nas suas hostes.