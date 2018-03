Mundo

Recenseamento para autárquicas em moçambique

O recenseamento para as eleições autárquicas começa no dia 19 deste mês e não a 17, como foi inicialmente divulgado pelo secretariado do Conselho de Ministros, anunciou ontem a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique (CNE).

“Foi um erro. O recenseamento eleitoral inicia-se no próximo dia 19”, disse à comunicação social o porta-voz da CNE.

Em causa está um comunicado do secretariado do Conselho de Ministros distribuído à imprensa no dia 20 de Fevereiro. Apesar

de apontar 17 de Março como data do início do recenseamento para as eleições autárquicas, os órgãos eleitorais preparam-se para a operação com base no dia 19, pois essa foi a data aprovada em decreto do Conselhode Ministros, declarou Paulo Cuinica.

“Materialmente estamos preparados para iniciar o recenseamento eleitoral no dia 19, porque é a data que está no decreto e que foi divulgada no Boletim da República”, acrescentou.

Paulo Cuinica disse que os órgãos eleitorais têm mobilizado o eleitorado para que se dirija aos postos de recenseamento a partir do dia 19, durante as campanhas de educação cívica. O recenseamento termina no dia 17 de Maio.

Moçambique terá as quintas eleições autárquicas da sua história a 10 de Outubro, decorrendo em 53 municípios. As primeiras realizaram-se em 1998.