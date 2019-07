Mundo

Recolher obrigatório prolongado até Setembro

O recolher obrigatório foi prorrogado na região leste do Burkina Faso, face à contínua deterioração da situação de segurança e a recentes ataques direccionados, anunciou ontem o governador da região, o tenente-coronel Saidou Sanou, revela a agência AFP.

Fotografia: DR

Assim sendo, até 5 de Setembro próximo, as horas do recolher obrigatório mantêm-se da meia-noite às quatro da manhã, na cidade de Fada N'gourma. Quanto às outras localidades da região, a mesma medida permanece das 19 horas e 30 minutos às quatro horas da manhã, disse o governador.

O leste do Burkina Faso está confrontado com ataques terroristas, como no norte e no Sahel, apesar da presença crescente do Exército burkinabe através de operações antiterroristas.