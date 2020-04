Recuperação: China escapa à recessão com crescimento de 1,2 % em 2020

Mesmo sem uma data Muzonguê retém tradição

A preparação de uma agenda artística capaz de responder aos anseios da maioria dos farristas da capital, actualmente em confinamento residencial, devido ao surto da Covid-19, é das apostas da direcção do Centro Cultural e Recreativo Kilamba, que já está a perspectivar edições especiais do Muzongué da Tradição, de forma a preservar a essência do projecto.