Recurso de Vital Kamerhe adiado para 7 de Agosto

O recurso de Vital Kamerhe, director de gabinete do Presidente Félix Tshisekedi, foi adiado para 7 de Agosto, disse, ontem, à AFP, o advogado.

Previsto para ser analisado na sexta-feira, “o processo foi adiado para 7 de Agosto por razões processuais”, declarou, à AFP, Jean-Marie Kabengela, advogado de Kamerhe.

Antigo presidente da Assembleia Nacional, Vital Kamerhe, 61 anos, desistiu a favor do actual Chefe de Estado, Félix Tshisekedi, durante a campanha eleitoral de Dezembro de 2018.

Preso a 8 de Abril, foi condenado a 20 anos de trabalhos forçados com o co-acusado, o empresário libanês Jammal Samih, de 79, por desvio de, pelo menos, 50 milhões de dólares dos fundos públicos.

M23 aceita desmobilização

Os antigos militares do M23 reapareceram, na localidade de Rutshuru, província do Kivu - Norte, declarando apoio ao Presidente Félix Tshisekedi.

A presença foi denunciada a semana finda pela sociedade civil daquele território fronteiriço com o Rwanda.

Num comunicado divulgado, sexta-feira, no jornal electrónico 7sur7.cd, Bertrand Bisimwa, um dos responsáveis daquele movimento, disse que os antigos rebeldes não estão em Rutshuru para combater as Forças Armadas Congolesas (FARDC).

“Os nossos antigos combatentes estão em Rutshuru, não para combater com as FARD ou com outras forças. Estão lá por serem congoleses e esperam, como toda a gente, pela aplicação dos acordos de Nairobi, de 12 de Dezembro de 2013”, lê-se no documento.

No acordo, o M23 aceita a desmobilização e renuncia à violência, enquanto o Governo se empenha a iniciar o processo de desmobilização e amnistia de alguns membros do movimento que não cometeram “crimes graves”.

Relativamente ao Presidente Tshisekedi, o movimento diz “ estender-lhe a mão, pelo facto de o mesmo querer que todos os grupos armados activos no Leste do país deponham as armas e se rendam para participar no processo de pacificação na RDC”.

Antes do acordo de Nairobi, o M23 conseguira, depois de uma ofensiva, ocupar a cidade de Goma, em 2012, sob o comando do general Bosco Ntanganda, actualmente no TPI, em Haia, acusado de crimes contra a humanidade.

Centenas de mortos em ataques no Kivu-Sul

Pelo menos, 220 pessoas morreram, há dois dias, na sequência de vários ataques na região leste da República Democrática do Congo (RDC), anunciaram deputados provinciais.

Os ataques ocorreram em várias localidades da província do Kivu do Sul, resultado dos conflitos entre a coligação Ngumino - constituída por elementos tutsis de origem rwandesa - e milícias locais Mai Mai, noticiou a agência espanhola Efe.

Um destes deputados provinciais, contactado pela Efe, acrescentou que, além das vítimas mortais, há 150 pessoas desaparecidas, entre as quais 45 crianças. Também foram roubadas 400 vacas, 26 cabras e 134 ovelhas.

Os eleitos sublinham que estão “preocupados com a paz, unidade e o desenvolvimento” da província, que vive uma situação “macabra e preocupante”.

“A situação não nos deixa indiferentes, como representantes eleitos do povo”, sublinharam os 30 deputados, que condenam os ataques “com veemência” e pedem a Kinshasa ajuda urgente.

A situação na República Democrática do Congo (RDC) continua a agravar-se desde que, há um mês, dois deputados da plataforma Frente Comum para o Congo (FCC), liderada por Joseph Kabila, propuseram a reforma da Justiça e, mais tarde, a Assembleia Nacional controlada pela mesma formação política homologou o nome do futuro presidente da CENI, à margem do conselho de ministros.

Várias manifestações foram realizadas no país, ameaçando a relativa estabilidade conseguida desde 24 de Janeiro de 2019, quando Félix Tshisekedi, o novo Presidente eleito tomou posse na primeira transição política pacífica na RDC, desde a independência a 30 de Junho de 1960.

O mote para os protestos foi lançado pelo partido UDPS, a 9 de Julho, seguido pelo Comité dos Laicos Católicos, pela plataforma da oposição LAMUKA e pela UNC, liderada por Vital Kamehere, actualmente condenado por desvio dos fundos públicos que defende a libertação.

A UDPS denuncia, ainda, o rapto e morte de três dos seus militantes, atirados ao rio, em Lubumbashi, capital da província do Alto Katanga.

Na ocasião, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Raymond Tshibanda, aliado de Kabila, acusou o Chefe de Estado de impor “a sua vontade em relação ao que está escrito na Constituição”.

Tsibanda denunciou o que considerou a instalação, na direcção do Estado, “de uma estratégia visando anular o actual regime político vigente na RDC”. Segundo o bureau dos direitos humanos da ONU, dois manifestantes e um agente da Polícia morreram durante as escaramuças entre militantes da UDPS e forças da ordem.