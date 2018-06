Mundo

Recurso de Lula vai ser julgado dia 26 de Junho

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva vai ser julgado na próxima ter-ça-feira, 26, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

Fotografia: DR

O julgamento fica a car-go da 2ª Turma da Suprema Corte, composta pelos ministros Edson Fachin (Presidente), Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. A defe-sa do ex-Presidente pediu urgência no julgamento do recurso, no qual requer a suspensão da condenação.