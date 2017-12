Mundo

Reforço das medidas de combate ao terror

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu aos seus Estados-membros o reforço das medidas de combate contra o fenómeno, devido ao regresso de presumíveis combates às suas zonas de origem.

Conselho de Segurança exige mais controlo de passageiros

Fotografia: Yasuyoshi Chiba | afp

Os Estados-membros foram igualmente convidados a tomar medidas de segurança adequadas nas fronteiras, partilhar informações e cooperar nos domínios judiciário e da reintegração dos combatentes que regressam aos seus países.

De acordo com uma nota das Nações Unidas, o Conselho de Segurança aprovou, por unanimidade, uma resolução sobre os combatentes terroristas estrangeiros e exortou os Estados-membros a impedir a circulação de terroristas mediante controlos efectivos nas fronteiras.

Os Estados-membros da ONU devem monitorar de perto a emissão de documentos de identidade e de viagem e tomar medidas para evitar a falsificação desses documentos, a fabricação de documentos falsos e o seu uso fraudulento, refere o documento.

Além disso, indica a nota, devem também controlar as pessoas sobre as quais tenham motivos razoáveis para pensar que se trata de terrorista, tomar medidas apropriadas contra terroristas suspeitos e suas famílias que os acompanham, nomeadamente com a instauração de estratégias de acções judiciais e de reinserção e reintegração, em conformidade com o Direito Internacional aplicável. Os Estados-Membros devem avaliar devidamente essas famílias. s combates às suas zonas de origem.

Os Estados-membros foram igualmente convidados a tomar medidas de segurança adequadas nas fronteiras, partilhar informações e cooperar nos domínios judiciário e da reintegração dos combatentes que regressam aos seus países.

De acordo com uma nota das Nações Unidas, o Conselho de Segurança aprovou, por unanimidade, uma resolução sobre os combatentes terroristas estrangeiros e exortou os Estados-membros a impedir a circulação de terroristas mediante controlos efectivos nas fronteiras.

Os Estados-membros da ONU devem monitorar de perto a emissão de documentos de identidade e de viagem e tomar medidas para evitar a falsificação desses documentos, a fabricação de documentos falsos e o seu uso fraudulento, refere o documento.

Além disso, indica a nota, devem também controlar as pessoas sobre as quais tenham motivos razoáveis para pensar que se trata de terrorista, tomar medidas apropriadas contra terroristas suspeitos e suas famílias que os acompanham, nomeadamente com a instauração de estratégias de acções judiciais e de reinserção e reintegração, em conformidade com o Direito Internacional aplicável. Os Estados-Membros devem avaliar devidamente essas famílias.