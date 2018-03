Mundo

Refugiados do Burundi pedem asilo ao Ruanda

Mais de 2.500 refugiados burundeses chegaram recentemente ao Ruanda, fugindo da insegurança e da violência na região leste da República Democrática do Congo (RDC), em busca de um novo asilo, confirmou fonte governamental à agência de notícias EFE.

Burundeses fogem dos combates na vizinha RDC

Fotografia: DR



Os requerentes de asilo fugiram do campo de refugiados de Kamanyola, na província problemática do Kivu Sul (RDC) - na fronteira com o Burundi e o Ruanda - onde cerca de 40 refugiados burundeses foram mortos e outros 100 feridos, no ano passado, durante altercações com as forças congolesas que tentavam repatriá-los para o seu país sem o seu consentimento.

Os refugiados estão a ser recebidos em Bugarama e esperam ser transferidos para o campo de trânsito de Nyarushishi, na fronteira com a RDC.

O Ruanda acolhe cerca de 50 mil refugiados burundeses no acampamento Mahama, no leste do país, e um total de mais de 173 mil refugiados da RDC e do Burundi.

Desde que a crise começou em Abril de 2015, quando houve revoltas contra os planos do Presidente, Pierre Nkurunziza, de disputar pela terceira vez as eleições - algo proibido pela Constituição e que viola os acordos que encerraram uma longa guerra civil em 2005 - mais de 400 mil burundeses fugiram do país.