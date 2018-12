Mundo

Refugiados no México pedem para regressar

Mais de 300 pessoas da caravana de refugiados que se encontra em Tijuana, no México, junto à fronteira com os Estados Unidos, pediram para regressar aos países de origem, disse hoje fonte de uma organização internacional.

Centenas de refugiados querem fazer o caminho inverso para casa

Fotografia: DR

“Os migrantes manifestaram interesse em sair de Tijuana e estamos a encontrar para eles meios de transporte seguros e dignos", afirmou ontem o porta-voz da Organização Internacional das Migrações (OIM), Joel Millman, em Genebra.

A organização não ga-rante que consiga responder a todos os mais de 300 pedidos e, para já, está a ofe-

recer aconselhamento aos migrantes e a procurar verificar a sua situação, antes que eles tomem decisões definitivas.

A caravana de refugiados está há várias semanas no México, procurando asilo nos Estados Unidos pela fronteira da Califórnia, tendo alguns elementos já sido presos em ten-

tativas de forçar ilegalmente a entrada. Segundo contas da OIM, na carava-na de refugiados que está estacionada em Tijuana há entre 3.800 e 4.000 pessoas. O programa de repatriação que a OIM está a oferecer é financiado pelo Governo dos EUA, com uma contribuição de 1,2 milhões de dólares.

Segundo Joel Millman, entre as razões apresentadas pelos migrantes para quererem regressar aos países de origem estão a fadiga e a incerteza face aos obstáculos para entrar nos EUA, bem como a falta de informação que existe no interior da caravana.

“Nas entrevistas que realizámos, percebemos que muitos não sabiam o quão difícil seria o caminho ou os riscos que corriam", explicou o porta-voz da OIM. Nove em cada dez migrantes não sabem se-quer qual o programa de asilo que irão pedir após a entrada nos Estados Unidos”, afirmou.

Desde o início de No-vembro, a OIM já facilitou o regresso de 453 migrantes, dos quais 57 por cento voltaram para as Honduras, 38 por cento para El Salvador e 5 por cento para a Guatemala.