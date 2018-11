Mundo

Refugiados regressam ao país

Os três mil refugiados moçambicanos que estavam no Malawi já voltaram ao país, mesmo sem ter sido assinado um acordo oficial entre os dois países, adiantou fonte do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Fotografia: DR

Os refugiados estavam no campo de refugiados de Luwani, no sul do Malawi, e faziam parte de um grupo de 11 mil pessoas que fugiram do distrito de Moatize, província de Tete, centro do país, entre 2014 e 2015, devido à insegurança provocada pelos confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

O seu repatriamento aguardava um acordo tripartido entre os Governos de Moçambique, Malawi e o ACNUR, que ainda poderá acontecer porque a sua assinatura pode desbloquear financiamento para a reintegração destes moçambicanos. Os outros oito mil refugiados já tinham regressado a Moçambique até meados de 2016, quando a conjuntura estabilizou.