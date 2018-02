Mundo

Refugiados sustentam esquemas

Victor Carvalho

Um esquema que envolve quatro altos responsáveis do Comissariado do Uganda para os Refugiados, com a cumplicidade de um número de pessoas ainda não determinado, acaba de ser denunciado pelas Nações Unidas em Kampala.

Refugiados

Fotografia: JACK GUEZ | AFP

De acordo com um relatório desta organização, divulgado pela imprensa internacional, o principal arquitecto deste esquema é o Alto Comissário do Uganda para os Refugiados, Apollo Kazungu.

Este responsável, com a conivência de pelo menos mais três membros deste organismo, cujas identidades ainda não foram reveladas, montaram um esquema que passava por aumentar o número efectivo de refugiados que chegam ao país e aboletarem-se com o remanescente das verbas e dos produtos de apoio disponibilizadas por diferentes países e que são encaminhadas através das Nações Unidas.

O relatório admite a possibilidade de responsáveis das próprias Nações Unidas poderem estar também envolvidos nesta fraude, estando o assunto agora a ser também investigado judicialmente pelo Governo do Uganda. As Nações Unidas estimavam que em 2016 existissem cerca de um milhão e meio de refugiados no Uganda, a maioria dos quais provenientes do Sudão do Sul e da República Democrática do Congo, mas a revelação deste escândalo vai agora obrigar a que os números sejam revistos depois de concluída a investigação em curso.

O jornal Daily Monitor foi o primeiro a ter acesso ao relatório das Nações Unidas, que é assinado pela sua representante no país, Rosa Malango, acrescentando que ele aponta também para suspeitas sobre a existência, além do esquema de inflacionar o número de refugiados, de crimes de tráfico de mulheres e de crianças e ainda de fraude generalizada com as verbas e os produtos entregues pela organização.



Suspeitas passam a certezas

As suspeitas começaram a transformar-se em certezas quando numa visita de rotina feita a um campo de refugiados em Kampala, Rosa Malango verificou que lá só estavam registadas 7 mil pessoas, quando as Nações Unidas pensavam que seriam 26 mil, não havendo qualquer explicação por parte do Comissariado do Uganda para os Refugiados do que foi feito com as verbas e os produtos diversos que haviam sido enviados a contar com os restantes 19 mil.

O jornal inglês The Guardian retomou depois o assunto noticiando que como resultado dessas acusações os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido decidiram congelar os seus donativos financeiros para apoiar os refugiados que se encontram no Uganda.

Entretanto, o Governo ugandês já reagiu a esta situação tendo o ministro de Estado, Musa Ecweru, garantido que estava uma investigação em curso para apurar todas as responsabilidades.

“As investigações que estamos a fazer, conjuntamente com as Nações Unidas, vão apurar os factos ocorridos e os passos que serão depois seguidos”, disse citado pela BBC, para depois acrescentar: “seja qual for o resultado das investigações, o nosso Governo continuará empenhado em garantir e a providenciar toda a segurança para os refugiados que se encontram entre nós”.

Uma das medidas a tomar no futuro, de acordo com Musa Ecweru, é criar um mecanismo de registo biométrico para todos os refugiados que entrem no país, de modo a prevenir a fraude e punir todos aqueles que não aplicarem os critérios. O Uganda tem sido considerado, pela comunidade internacional, como o país africano que melhores condições oferece aos refugiados provenientes de diversos países do mundo, entre os quais a Síria para os quais existe um programa especial de acolhimento que conta, também, com o apoio da Organização das Nações Unidas e de outros doadores particulares.

Investigador de tráfico de marfim assassinado no Quénia

Esmond Martin, um dos principais investigadores do comércio ilegal de marfim e de corno de rinoceronte, foi assassinado à facada esta semana em Nairobi.

De acordo com as autoridades quenianas, Esmond Martin foi encontrado morto na sua habitação em Nairobi e com sinais de ter sido “profundamente” esfaqueado no peito e na cara.

Conhecido por ser um dos principais especialistas do mercado negro, onde se trafica o marfim e corno de rinoceronte, Esmond Martin é autor premiado de vários documentários e de exposições fotográficas sobre os principais locais de venda desses produtos, muitos dos quais acabaram por servir de guia para diversas acções policiais.

De acordo com um familiar, tinha estado recentemente na China, Vietname e Laos na qualidade de presidente da Fundação Salvem os Elefantes, que ele próprio criou e através da qual recebia doações internacionais para sustentar a sua actividade. Neste momento, de acordo com o mesmo familiar, Esmond Martin estava a investigar o que se passava em Myanmar, tendo mesmo programado para lá uma viagem que nunca chegará a efectuar.

O investigador desconfiava de que Myanmar se estava a transformar numa nova base para a recepção, tratamento e posterior exportação de marfim para o mundo.

A polícia queniana está a investigar para saber quem foram os autores e as razões que poderão estar por detrás deste assassinato, embora restem poucas dúvidas que elas se relacionam especificamente com o seu trabalho.

Numa entrevista concedida à BBC, em 2016, o investigador considerava que a corrupção era a grande culpada pelo agravamento da situação em que vivem os elefantes e os rinocerontes em África, sobretudo nos últimos cinco anos. Nessa mesma entrevista, Esmond Martin referiu que o incremento de mortes de elefantes e de rinocerontes em África se fica a dever ao aumento do número de asiáticos no continente.

“A corrupção é a principal causa do aumento do número de traficantes de marfim em África. Isso deve-se, sobretudo, à presença cada vez maior de asiáticos no continente o que leva a um significativo aumento de casos de violação da lei”, disse na ocasião.

Um dos últimos êxitos que o investigador conseguiu nesta sua cruzada a combater o tráfico de marfim foi a aprovação de uma lei, na China, que proíbe e penaliza o seu comércio interno.

Nos anos 90, Esmond Martin passou largo tempo na China a encorajar as autoridades a aprovar essa lei. Trata-se de uma vitória que ele teve pouco tempo para saborear. Esmond Martin nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a 17 de Abril de 1941.