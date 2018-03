Mundo

Registo termina em Abril

Victor Carvalho

Os processos de organização técnica para a realização das eleições previstas para Julho no Zimbabwe, estão em marcha. Pela primeira vez, vai ser utilizado o sistema biométrico para o exercício da votação.

População no Zimbabwe está animada com a possibilidade da realização das eleições

Fotografia: DR

De acordo com a presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Justice Chigumba, tudo está a postos para que o recenseamento do registo biométrico dos votantes esteja concluídoaté ao próximo mês de Abril em todo o país.

Para o efeito, foram mobilizadas equipas devidamente apetrechadas com os mecanismos de recolha das impressões digitais e dos dados pessoais dos eleitores que irão votar provavelmente em Julho.

Estas equipas, que estão no terreno desde Agosto do ano passado, recolherem até agora os dados de 5,3 milhões de eleitores, prevendo-se que que até finais do próximo mês possam estar registadas mais de 6 milhões de pessoas.

Numa reunião que manteve com comité parlamentar encarregado de acompanhar o processo de preparação das eleições, Justice Chigumba referiu que o passo seguinte é a da elaboração dos cadernos eleitorais e a posterior indicação dos locais onde funcionarão as mesas de voto devidamente apetrechadas para utilizar o sistema biométrico.

“A partir de Abril a nossa principal prioridade será a de assegurar que as pessoas sejam alocadas nas mesas de voto situadas mais perto dos seus locais de habitação e de que os seus nomes estão correctamente inscritos nos cadernos eleitorais”, referiu aquela responsável no final do referido encontro.

Em relação à estreia do sistema biométrico para a recolha dos votos, Justice Chigumba disse estar confiante de que tudo correrá bem no esforço que está ser feito para evitar fraudes, como a da dupla votação.

“Estamos convencidos de que com o duplo sistema de recolha de dados, o biométrico e o habitual registo manual, poderemos evitar casos de duplo recenseamento e também de dupla votação”, sublinhou a presidente da Comissão Nacional Eleitoral do Zimbabwe.

De acordo com dados disponíveis naquele organismo, cerca de 60 por cento das pessoas até agora registadas para votar são jovens entre os 18 e os 40 anos.

Justice Chigumba lamentou o facto do Tesouro zimbabweano apenas ter até agora disponibilizado98 dos 148 milhões de dólares orçamentados para as eleições, mas mostrou-se confiante de que esforços serão feitos para que o remanescente seja entregue ainda a tempo de poder ser utilizado no que falta concluir do processo eleitoral.



Oposição

Os partidos políticos estão a afinar as “máquinas de propaganda” para planificarem a realização da campanha eleitoral, que deverá iniciar-se em Maio, caso se confirme que as eleições decorrerão em Julho como foi recentemente mais uma vez admitido pelo próprio presidente EmmersonMnangagwa. Uma das reclamações dos partidos, sobretudo os da oposição, tem a ver com a falta de recursos financeiros para a compra do material necessário para a realização de comícios, a encomenda de cartazes e a aquisição de meios rolantes.

Quando se está apenas a dois meses da provável data para o início oficial da campanha eleitoral, a oposição receia que essa seja uma forma do Executivo impedir que se possam mostrar aos eleitores, numa clara manifestação de apoio ao partido que está no governo e que beneficia das acções normais de quem tem a responsabilidade dagovernação.

Até ao momento as actividades de pré-campanha têm sido quase inexistentes, exceptuando uma tentativa que a antiga vice-presidente Joyce Mujuro fez para a realização de um comício nos arredores de Harare onde foi recebida à pedrada por elementos supostamente afectos ao partido que está no poder, a ZANU-PF.

O MDC, principal força da oposição nas três últimas eleições, só agoira parece ter resolvido o problema dade um sucessor para seu líder, Morgan Tsvangirai, que faleceu recentemente num hospital de Joanesburgo.

Um outro partido da oposição, o Movimento para uma Mudança Democrática, também só agora elegeu um novo líder, Nelson Chamisa, que terá um longo caminho para dizer aos zimbabweanos ao que vem e porque razão eles terão que depositar nele o seu voto.

Na realidade, entre a oposição, só mesmo Joyce Mujuro parece ter algumas possibilidades teóricas de ombrear com o actual Presidente interino, EmmersonMnangagwa, numa disputa tão desigual que se arrisca a ser humilhada quando forem apurados os resultados finais.

Vice-presidente apela aos investidores

O Vice-Presidente do Zimbabwe, Constantino Chiwenga, fez esta semana um apelo aos investidores, nacionais e internacionais, para que não se deixem afectar pelo facto do país estar a preparar a realização de eleições, garantindo que elas decorrerão num ambiente de paz e de harmonia, na linha do que tem sido hábito nos países membros da SADC e da União Africana. Esta declaração foi feita na cerimónia de abertura de uma conferência realizada em Harare e destinada a captar investimentos para o sector mineiro.

“O meu governo está firmemente comprometido em realizar eleições livres, justas e credíveis, em linha com a SADC e a União Africana e no respeito por uma governação democrática”, sublinhou. O Zimbabwe aposta no sector mineiro para alavancar a sua economia, que continua numa situação crítica. Possuindo 40 tipos diferentes de minerais, o Zimbabwe acredita que o sector mineiro poderá ser o pilar para o seu crescimento económico e para a captação de investimentos estrangeiros.