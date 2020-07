Mundo

Rei da Bélgica pede desculpas pelos “actos de violência e brutalidade”

O rei Philippe da Bélgica aproveitou o 60.º aniversário da independência da RDC para lamentar as feridas do passado que continuam a reavivar a discriminação na sociedade belga. É a primeira vez que um monarca pede desculpas pela colonização.

O legado colonial belga é considerado um dos mais atrozes no mundo e o rei belga, Philippe, expressou, ontem, o “mais profundo pesar pelas feridas do passado”, pelos “actos de violência e brutalidade” cometidos contra o povo congolês.

O pedido de desculpas foi feito numa carta enviada ao Presidente congolês, Félix Tshisekedi, por ocasião do 60.º aniversário da independência da República Democrática do Congo, ontem celebrado e é a primeira vez que um monarca de um país colonizador o faz.

"Gostaria de expressar o meu mais profundo pesar pelas feridas do passado, a dor de hoje, reavivadas pela discriminação ainda muito presente na nossa sociedade”, lê-se na carta. “Vou continuar a lutar contra todas as formas de racismo”.

A carta está a ser descrita pela imprensa belga como histórica por ser a primeira vez que o monarca de um país colonizador pede desculpas e lamenta o passado. O pedido não é, no entanto, oficial, ressalva o jornal "Brussels Times", e um oficial pode resultar em exigências de indemnização.

Há, porém, divergências no seio da família real. O irmão do rei, o príncipe Laurent, tem dito que a monarquia não deve ser responsabilizada pelas atrocidades cometidas, mesmo no reinado de Leopoldo II, entre 1865 e 1909.

Mas milhares de belgas têm uma opinião diferente e, desde o assassínio do americano George Floyd às mãos de um agente da Polícia nos Estados Unidos e dos consequentes protestos um pouco por todo o mundo, que a discussão sobre o racismo no país voltou a entrar na agenda política.

Milhares de pessoas têm-se manifestado nas ruas contra a discriminação racial e estátuas de Leopoldo II foram vandalizadas, com o poder político a decidir re-movê-las definitivamente dos espaços públicos.

Foi ainda recém-instituída uma Comissão parlamentar para analisar o passado colonial belga, o que deverá resultar num pedido de desculpas formal do órgão legislativo.

“Chegou o momento da Bélgica embarcar numa viagem de investigação, verda-de e memória”, disse, ontem, a Primeira-Ministra belga, Sophie Wilmès, quando inaugurava uma placa comemorativa do 60.º aniversário da independência do Congo.

Uma “viagem” que levará a sociedade belga a discutir as atrocidades cometidas durante quase dois séculos de domínio colonial e o rei Philippe deu o tiro de partida sobre o período mais negro. “Durante o tempo do Estado Livre do Congo (1885-1908), actos de violência e brutalidade foram cometidos, e que ainda pesam na nossa memória colectiva. O período colonial que se seguiu também causou sofrimento e humilhações”, continua o documento.

Mal subiu ao trono, em 1865, o rei Leopoldo II pressionou o Governo congolês a apoiar a sua visão de expansão colonial em África e, em 1884, na conferência internacional de divisão do continente, organizada pelo então chanceler alemão Otto von Bismarck, o monarca viu ser-lhe atribuído o território que veio a perfazer o Congo, transformando-o no Estado Livre do Congo.

Ao contrário das restantes colónias, a do Congo era propriedade privada de Leopoldo II e não do Estado belga, usando-o como empresa para os seus negócios, enriquecendo. Milhões de congoleses foram escravizados, torturados, violentados e mortos às mãos de encarregados que respondiam a uma hierarquia de negócios que terminava no monarca. Os congoleses que não cumprissem com a quota diária ou mensal de recolha de matérias-primas, como borracha, eram punidos com o decepar de membros, por exemplo.



Independência

As condições de vida dos congoleses eram consideradas tão degradantes que a imprensa europeia na altura denunciou os abusos, le-vando a opinião pública e a diplomacia europeia a pressionarem o Parlamento belga para que avançasse com a anexação do território, o que aconteceu em 1908. Mas os abusos coloniais continuaram, embora com menor intensidade, muitas das promessas feitas na Carta Colonial não foram cumpridas, por exemplo, o artigo 3.º declarava que “ninguém podia ser obrigado a trabalhar em prol de outro ou para os lucros de empresas”.

E, em 1960, o Congo tornou-se independente, sob a liderança de Patrice Lumum-ba, líder do Movimento Nacional Congolês. Lumumba foi assassinado um ano depois, numa operação conjunta entre rebeldes congoleses e o Exército belga, sob ordens da CIA, por ter procurado o apoio da União Soviética para enfrentar uma rebelião nas Forças Ar-madas e o secessionismo da província de Katanga, apoiado pelos belgas.

“Se eles agora reconhecem o que fizeram aqui, isso é bom, mas não podem ser apenas palavras, porque isso é o que está na moda dizer no momento. Mas é esse o passado, é o que eles fazem agora que interessa”, reagiu ao jornal britânico "Guardian" Martin Fayulu, líder da oposição da República Democrática do Congo. “A pilhagem do Congo nunca parou. Os nossos recursos são roubados, o nosso povo continua na miséria, somos governados por ditadores e ladrões. Os poderes internacionais dizem que precisamos de ser pragmáticos. Olhem onde estamos”.

O político da oposição concorreu às presidenciais de 2018 e, diz o jornal britânico que muitos observadores acreditam que venceu as eleições. No entanto, foi excluído do poder pelo actual Presidente, acusando-o de ter feito acordo com o seu antecessor, Joseph Kabila.

Discurso de Tshisekedi com recados para Kabila

O Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, avisou, ontem, a Frente Comum para o Congo (FCC) que não irá aceitar qualquer proposta de uma maioria política ou parlamentar que esteja acima dos princípios que regem o país.

Ao discursar na cerimónia comemorativa dos 60 anos da independência da RDC, o Chefe do Estado advertiu que não aceitará, sob qualquer pretexto, uma reforma do estatuto dos magistrados controversa que os deputados pró-Kabila querem fazer adoptar na Assembleia Nacional, onde são a maioria.

“Não aceitarei, sob qualquer pretexto, reformas no sector que, pela sua natureza e conteúdo, venham a atentar contra os princípios fundamentais que regem a Justiça”, preveniu o Chefe de Estado.

Para Tshisekedi, “as reformas na Justiça devem obedecer, não à protecção de uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas tornar mais eficaz o seu funcionamento”.

Na ocasião, Tshisekedi, que não tinha qualquer discurso escrito, sublinhou que mantém vivo o seu empenhamento no combate à corrupção e impunidade e não escondeu a determinação em não ceder perante a actual crise política que se instalou no seio do Governo

Recentemente dois deputados da FCC, liderada pelo ex-Presidente congolês, Jo-seph Kabila, apresentaram três projectos de Lei sobre o estatuto dos magistrados e a organização das jurisdições.

A União para a Democracia e o Progresso Social (UDPS), de Tshisekedi, denunciou o que considera perigo para a “independência da ma-gistratura”.

As três propostas de Lei provocaram uma crise no seio do Executivo, onde o Primeiro-Ministro, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, e a maioria dos membros do Governo são da FCC.

Paralelamente, a Conferência Episcopal do Congo (CENCO) e a Embaixada dos Estados Unidos manifestaram-se preocupados relativamente a independência da Justiça congolesa.

Sábado, o ministro da Justiça, Célestin Tunda Ya Kasen-de (FCC) foi brevemente interpelado e ouvido na Procu-radoria-Geral da Republica.

A interpelação esteve li-gada a uma crítica do Presidente Félix Tshisekedi que, na véspera de uma reunião do Conselho de Ministros, sexta-feira, chamou-lhe a atenção pelo facto de ter transmitido à Assembleia Nacional, por iniciativa pessoal a reforma da Justiça.

Dois dias antes, milhares de pessoas manifestaram-se em frente à sede da Assembleia Nacional, em Kinshasa e nalgumas províncias contra a iniciativa dos deputados da FCC.

As palavras são poucas

Em Abril de 2019, o ex-Primeiro-Ministro belga, Charles Michel, pediu desculpas, em nome do Estado a um grupo de cidadãos birraciais belgas vítimas de exclusão, sequestros e outros males durante o tempo da colonização, mas disseram que as palavras não eram suficientes para reparar o erro.

O advogado do grupo, Christophe Marchand, alega que havia um sistema de sequestro de crianças que se enquadra na moldura de crime contra a Humanidade.

"Esta política sistemática foi organizada por decretos, por uma instituição criada para administrar os sequestros e se assegurar que deixava de haver qualquer contacto com a família biológica. Temiam que as pessoas birraciais fizessem actividades contrárias aos interesses da Bélgica. Portanto, era efectivamente uma das políticas raciais mais inumanas que existem", referiu Christophe Marchand.

O Governo não tem querido expressar-se sobre este processo judicial em concreto, mas para as queixosas há também que pensar no peso sobre os seus descendentes.

"São coisas que nos entristecem até hoje e que exigem muita coragem para poder falar delas, sobretudo com os nossos filhos", explicou Marie-Josée Loshi.

Há seis décadas a sofrerem em silêncio, as belgas birraciais pedem reconhecimento em tribunal pelos danos causados por uma antiga prática de discriminação racial.

Filhas de pai branco e mãe negra, nascidas no ex-Congo Belga, agora denominado República Democrática do Congo, muitas crianças foram retiradas à força às mães biológicas e entregues a missões católicas que ficavam a milhares de quilómetros de distância. Cinco dessas vítimas processaram o Estado belga por crime contra a Humanidade.

"Fomos chamados filhos do pecado porque a união entre o homem branco e uma mulher negra não era tolerada. Por isso, chamavam-nos filhos do pecado, filhos da prostituição, café com leite, chamavam-nos todos os tipos de nomes. Isso fazia-nos sentir muito infelizes, chorávamos, mas ninguém se importava. Fomos excluídos, sempre nos sentimos excluídos", contou a queixosa Léa Tavares Munjinga à Euronews.

Muitos destes cidadãos sofreriam novo golpe quando o Congo Belga tornou-se independente, em 1960.

Milhares de adolescentes sem direito a identidade e cidadania foram abandonadas pelas freiras, que voltaram à metrópole, e ficaram à mercê das milícias que abusaram de muitas deles.

"Pensámos que nos vinham proteger de noite, mas essas milícias começaram a meter-se connosco. Contavam historietas como se fossemos crianças, levantavam-nos a roupa e tocavam-nos nas pernas. Depois enfiavam velas e diziam que era como as mulheres davam à luz.

População: 81.340 milhões (dados da Organização das Nações Unidas de 2017)

Capital: Kinshasa

Maior cidade: Kinshasa

Outras cidades: Lubumbashi, Kolwezi, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kananga, Likasi, Boma, Tshikapa, Bukavu, Mwene-Ditu, Kikwit, Mbandaka, Matadi, Uvira, Butembo, Gandajika, Kalemie, Goma, Kindu, Isiro, Bandundu, Gemena, Ilebo, Bunia, Bumba, Beni, Mbanza-Ngungu, Kamina, Lisala, Lodja, Kipushi, Binga, Kabinda, Kasongo, Kalima, Mweka, Gbadolite.

Símbolos nacionais

Os símbolos nacionais da República Democrática do Congo são o leopardo e as cores nacionais: azul, vermelho e amarelo.

A bandeira é constituída por um campo azul-celeste divido diago- nalmente do canto inferior da bandeira ao canto superior por uma faixa vermelha delimitada por duas estreitas faixas amarelas e uma estrela amarela de cinco pontas no canto superior da bandeira.

O azul representa a paz e a esperança, o vermelho o sangue dos mártires do país, o amarelo a riqueza e prosperidade do país e a estrela simboliza a união e o futuro para o país.

O Hino Nacional congolês tem letra de Joseph Lu- tumba e música de Simon-Pierre Boka di Mpasi Londi e foi adoptado em 1960.

O Dia Nacional é 30 de Junho, da Independência da República Democrática do Congo da Bélgica.

Geografia

Localização: África Central, Nordeste de Angola.

Superfície: 2.344,858 de quilómetros quadrados

Ponto mais alto: Monte Stanley (5.110 metros)

Rio mais longo: Rio Congo.

Fronteiras: Angola, Burundi, República Centro-Africana, República do Congo, Rwanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia.

Clima: Tropical, quente e húmido.

Demografia

Língua oficial: Francês. Também são falados lingala (uma língua comercial da língua franca), kingwana (um dialecto da língua swahili), kicongo

e tshiluba.

Grupos étnicos: Mais de 200 grupos étnicos africanos dos quais a maioria é Bantu; as quatro maiores tribos - Mongo, Luba, Kongo (todas Bantu) e Mangbetu-Azande (Hamitic) – compõem cerca de 45 por cento da população.

Principais religiões: Católicos (50 por cento), Protestantes (20 por cento), Kimbanguistas (10 por cento), Muçulmanos (10 por cento), outras (10 por cento - inclui seitas sincréticas e crenças in-dígenas).

Esperança de vida: 58 anos (média do congolês) - 59,7 anos de vida para as mulheres e 56,5 anos para os homens.

Economia

Moeda: Franco congolês (CDF) – um euro corresponde a 1.866 francos congoleses.

Exportações: 5.103 milhões de dólares (2017, estimativa da ONU)

Importações: 5.906 milhões de dólares (2017, estimativa da ONU)

Principais produtos

exportados: Diamantes, cobre, ouro, cobalto, madeira, petróleo bruto e café.

Principais produtos

importados: Alimentos, mineração e outras máquinas, equipamento de transporte e combustível.

Principais parceiros

comerciais: China, Zâmbia, Arábia Saudita e África do Sul.

PIB: 37.569 milhões de dólares (2017, estimativa da ONU)

Desemprego: 3,6 por cento (2017, ONU)

Política

Presidente da República: Félix Tshisekedi (desde janeiro de 2019)

Primeiro-Ministro: Sylvestre Ilunga (desde 20)

Assembleia Nacional: 500 assentos (PPRD-62, UDPS-41, PPPD-29, MSR-27, MLC-22, PALU-19, UNC-17, ARC-16, AFDC-15, ECT-11, RRC-11, outros-214, independente–16)

Senado: 108 assentos (PPRD-22, MLC-14, FR-7, RCD-7, PDC-6, CDC-3, MSR-3, PALU-2, outros 18, independentes – 26)

- A República Democrática do Congo é uma República com um regime semipresidencialista, dividida em 26 províncias.