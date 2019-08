Mundo

Rei de Marrocos cancela celebrações do aniversário

Marrocos deixa de celebrar oficialmente o aniversário de Mohammed VI, assinalado à 21 de Agosto, decisão tomada pelo próprio monarca e que é inédita no país, noticiou ontem a Reuters.

Fotografia: DR

“O Rei Mohammed VI deu a ordem para que a partir deste ano não volte a ser realizada a cerimónia oficial de aniversário do soberano no Palácio Real”, informou um breve comunicado do Ministério da Casa Real, Protocolo e dos Assuntos Externos.

Apesar da Casa Real marroquina não ter avançado mais informações ou ter especificado os motivos que de-sencadearam tal decisão, investigadores citados pelas agências internacionais apontam razões económicas e políticas para explicar a medida.

O investigador Rachid Aouraz, do Instituto Marroquino de Análise Política, referiu que a decisão pode ser interpretada como uma medida de austeridade face ao au-mento das críticas em relação aos encargos económicos associados à monarquia.

Em finais de Julho, quando Mohammed VI cumpriu 20 anos no trono, o Gabinete Real também deu ordens para que as diferentes instituições evitassem grandes celebrações e aconselhou que os festejos fossem realizados “de acordo com os costumes e tradições” e “sem actos adicionais ou especiais”. As estimativas dos gastos públicos de Marrocos para este ano rondam os 289 mil milhões de dirhams (cerca de 28 mil milhões de dólares), dos quais cerca de 2.674 milhões de dirhams (260 milhões de dólares) serão canalizados para a monarquia.