Rei de Marrocos operado com êxito ao coração

Lunda-Norte: Vandalizados 25 apartamentos na centralidade do Mussungue

Apartamentos desocupados na Centralidade do Mussungue, na cidade do Dundo, capital da Lunda-Norte, estão a ser vandalizados, pelo que o administrador municipal do Chitato, Gastão Cahata, apela às entidades competentes a comercializarem as casas com urgência, pois, a seu ver, é a única forma de se pôr cobro a esta situação.