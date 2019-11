Mundo

Rei Xhosa vai ter funeral de Estado

A Presidência sul-africana anunciou, ontem, que vai organizar um funeral oficial para se despedir do rei da etnia Xhosa, Zwelonke Mpendulo Sigcawu, que morreu no dia 14 de Novembro aos 51 anos, noticiou a Prensa Latina.

Fotografia: DR

O Presidente Cyril Ramaphosa, que pronunciará o discurso antes do funeral, a 29 deste mês, disse que Sigcawu era um destacado líder que serviu o povo com dedicação e abnegação.

Zwelonke Mpendulo Sigcawu foi o primeiro rei do grupo étnico bantu sul-africano coroado após a chegada da democracia a esta nação da África Austral em 1994, substituindo o pai no trono em 2015. Esse grupo étnico é composto por mais de oito milhões de pessoas que vivem principalmente nas regiões sul-africanas do Cabo Oriental e Cabo Meridional.