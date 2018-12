Mundo

Rei Philippe consulta partidos para a formação do Governo

O Rei Philippe, da Bélgica, recebeu ontem líderes dos partidos políticos para consultas sobre quem deve governar o país até às próximas eleições, após a demissão, na terça-feira, do Primeiro-Mi-nistro, Charles Michel.

Primeiro-ministro colocou lugar à disposição do Rei por divergências na coligação que dirige

Fotografia: DR



O ainda Primeiro-Ministro belga anunciou a demissão na terça-feira, no Parlamento, depois de ter sido ignorado o seu apelo para que ministros nacionalistas flamengos renunciassem aos pedidos de demissão apresentados na véspera.

Os ministros do maior partido da coligação demitiram-se em oposição ao apoio de Charles Michel ao pacto global das Nações Unidas para as migrações, adoptado no passado dia 10, na cidade marroquina de Marraquexe.

O Rei Philippe não aceitou de imediato a demissão de Charles Michel, deixando em suspenso a decisão, optando por ouvir os partidos belgas. “O Primeiro-Ministro Charles Michel foi recebido, em audiência, no castelo de Laeken, para apresentar a demissão do Governo. O Rei mantém a decisão em suspenso”, informou o Palácio Real, em comunicado.

A ideia de consultar os partidos é procurar um consenso mínimo para a formação de um Executivo que governe a Bélgica até as eleições federais previstas para 26 de Maio de 2019.

A principal força da coligação, o partido flamengo N-VA (Nova Aliança), de Charles Michel, abandonou-a em oposição à assinatura do pacto para as migrações. Esta decisão obrigou o Primeiro-Ministro a remodelar o Governo.

O N-VA é um dos quatro partidos que compunha a coligação governamental, desde 2014. É o de maior representação no Parlamento. O partido flamengo abandonou a coligação depois de Charles Michel ter recusado o seu pedido de rejeitar o pacto global das Nações Unidas.

Na semana passada, o Primeiro-Ministro tinha recebido o apoio da larga maioria do Parlamento, favorável ao texto das Nações Unidas, aprovado por todos os países que fazem parte das Nações Unidas, com excepção dos Estados Unidos.

Muitos políticos europeus têm criticado o pacto global de Marraquexe, que dizem aumentar a imigração na Europa. No domingo já se tinham registado protestos da extrema-direita em Bruxelas contra a assinatura do pacto global.