Reino Unido contabiliza excesso de 50 mil óbitos

O Reino Unido registou até ao início de Maio mais de 36.000 mortes atribuídas à pandemia da Covid-19 e um excesso de mortalidade de 50 mil óbitos, em comparação com a média dos anos anteriores, segundo estatísticas oficiais.

De acordo com os dados do Instituto de Estatísticas Britânico (ONS), nas seis semanas entre 21 de Março e 1 de Maio, foram registadas 36.473 mortes, cuja causa foi atribuída ao novo coronavírus, incluindo casos suspeitos. Este número ultrapassa o balanço oficial do Governo, de 32.065 óbitos registados até segunda-feira, mas que só conta as mortes de pessoas cuja infecção foi diagnosticada por teste.

O ONS calculou também o excesso de mortalidade causada pela pandemia em mais de 50 mil mortes em todo o país, desde meados de Março, mais 50% do que o esperado neste período.

Os dados publicados terça-feira sobre Inglaterra e País de Gales confirmam para uma tendência decrescente na mortalidade, apesar de um número ainda elevado em lares de idosos, que representavam na última semana de Abril quase 40% das mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

O Reino Unido é o país mais afectado pela pandemia da Covid-19 na Europa e o segundo a nível mundial depois dos EUA. Na segunda-feira, foi publicado um plano para o alívio do regime de confinamento em vigor desde 23 de Março, que dá maior liberdade para sair de casa e incentiva o regresso de muitos trabalhadores ao emprego. Uma segunda fase, a partir de Junho, prevê a reabertura de escolas primárias e algumas lojas de bens não essenciais.

Porém, o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, avisou que não hesitará em impor novamente restrições, no caso de um aumento significativo de casos de contágio.