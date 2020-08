Mundo

Reino Unido intensifica controlo da travessia do Canal da Mancha

O governo britânico nomeou um ex-oficial da Marinha Real para comandar as operações de fiscalização das águas do Canal da Mancha, após um aumento das travessias com pequenas embarcações com ilegais a bordo a partir de França.

Fotografia: DR

O ministro do Interior britânico, Priti Patel, adiantou que Dan O'Mahoney, actual comandante do Centro Conjunto de Segurança Marítima do Reino Unido, foi nomeado para a chefia do "Comando da Ameaça Clandestina do Canal" da Mancha.

Patel referiu que O'Mahoney vai trabalhar com as autoridades francesas no reforço das medidas de fiscalização, que incluem, entre outras, a interceptação de barcos no mar, para tornar a rota inviável".

O Governo conservador britânico tem adoptado um discurso duro sobre o aumento do número de migrantes que atravessam o Canal da Mancha desde o início do verão.

Quinta-feira, 235 pessoas foram resgatadas e trazidas para a zona costeira britânica, elevando para mais de 650 os que chegaram ao Reino Unido nos oito primeiros dias deste mês, incluindo bebés e crianças desacompanhadas.

O ministro do Interior britânico avisou, por outro lado, que a Marinha Real pode ser chamada a intervir para evitar que as pequenas embarcações cheguem às águas territoriais do Reino Unido, embora outros altos funcionários do exército e mesmo alguns políticos defendam que tal apoio seria "impraticável e potencialmente perigoso".

Sábado, o Ministério da Defesa britânico disse ter recebido um pedido do Governo de Boris Johnson para "apoiar as operações de defesa das fronteiras" do Reino Unido e que estava a analisar a melhor forma de operacionalizar a ordem.

A imigração clandestina desde o norte de França para o Reino Unido não é de agora, quer por mar quer através do túnel sob o canal, em comboios ou em pesados de mercadorias.

Alguns dos migrantes viraram-se agora para as pequenas embarcações, "viagens" promovidas pelos traficantes devido a um maior controlo das fronteiras por causa da pandemia de Covid-19.

O bom tempo de verão tem ajudado a diminuir o risco da travessia do canal da Mancha, uma das rotas marítimas mais frequentadas do mundo - o ponto mais estreito entre as costas francesa e britânica tem 32 quilómetros.

Ao longo da próxima semana, os ministros do Interior e da Imigração dos dois países vão reunir-se para analisar a questão.

Várias associações de defesa dos direitos humanos têm criticado a dura retórica das autoridades britânicas e acusam responsáveis do Governo de Londres de tentarem responsabilizar a França pelo aumento do número de travessias do canal em pequenos barcos.