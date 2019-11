Mundo

Reino Unido recusa designar comissário

O Reino Unido rejeitou nomear um comissário para o Executivo de Ursula von der Leyen antes das eleições legislativas de 12 de Dezembro, confirmou, ontem, um porta-voz da presidente eleita da Comissão Europeia à agência AFP.

De acordo com Tim Barrow, Ursula von der Leyen recebeu, na noite de quarta-feira, uma carta do embaixador britânico junto da UE, na qual informava que o Governo do Reino Unido não indicará nenhum candidato a comissário europeu antes das eleições legislativas britânicas, agendadas para 12 de Dezembro.

Fontes europeias, citadas pela AFP, esclarecem, contudo, que a presidente eleita da Comissão Europeia dispõe de um parecer jurídico segundo o qual a nova equipa pode entrar em funções sem a nomeação de um comissário britânico.

Ursula von der Leyen voltou, na terça-feira, a escrever ao Primeiro-Ministro britânico, a solicitar a Boris Johnson que designasse um ou mais candidatos a comissário ou comissária até ao final da semana, depois de Londres não ter respondido à primeira missiva, enviada na quarta-feira da semana passada.

“Até agora, o Governo britânico não respondeu à carta que a presidente eleita enviou, instando-o a sugerir um nome ou vários nomes para um comissário europeu do Reino Unido. Este é o motivo pelo qual a presidente eleita enviou esta manhã uma nova carta ao Governo britânico, recordando-lhe as suas obrigações segundo os tratados, assim como o compromisso assumido aquando da decisão de estender o período do artigo 50º”, informou, na terça-feira, a porta-voz adjunta da presidente eleita, Dana Spinant.

Na ausência de uma resposta por parte de Londres, a presidente eleita voltou a escrever a Boris Johnson para lhe relembrar que o Reino Unido assumiu o compromisso de designar um comissário quando concordou com os termos do Conselho Europeu para um novo adiamento do “Brexit” até 31 de Janeiro e para lhe elucidar que o tempo estava “a esgotar-se.”

A urgência prendia-se com a necessidade de o Parlamento Europeu ouvir e aprovar, entre esta semana e a próxima, os candidatos a comissários ainda em falta, os designados pela França, Roménia e Hungria e ainda o do Reino Unido, de modo a poder votar, o conjunto do colégio em 27 de Novembro, na sessão plenária de Estrasburgo. De acordo com as fontes citadas pela France-Press, a votação do colégio de comissários de Ursula von der Leyen poderá mesmo avançar sem que Londres indique um nomeado.

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mantém o objectivo de que o Executivo assuma funções em 1 de Dezembro, mesmo sem o comissário do Reino Unido, disse, ontem, a porta-voz adjunta.