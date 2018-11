Mundo

Reino Unido e União Europeia estão prestes a chegar acordo

O “número” dois do Governo britânico assegurou ontem que o Reino Unido e a União Europeia (UE) estão “a uma curta distância” de chegar a um acordo para o “Brexit” e que é possível que este ocorra dentro de dias.

Davido Lidington, número dois do Governo britânico

Fotografia: DR

“Será sempre difícil, as negociações são extremamente complexas, mas agora estamos a pouca distância” de alcançar um acordo, disse David Lidington, em declarações ao programa Today, da Rádio 4 da BBC.

“Mas, como disse a primeira-ministra, não pode ser um acordo a qualquer preço, tem de ser um que funcione e que permita cumprir o resultado do referendo”, acrescentou.

Lidington fez estas declarações antes de a primeira-ministra se reunir com o seu Gabinete na residência oficial, em Downing Street, para falar sobre o andamento das negociações com Bruxelas.

Segundo o jornal “The Daily Telegraph”, vários ministros eurocépticos, incluindo o ministro britânico para o “Brexit”, Dominic Raab, pediram a Theresa May para recusar pedidos “inaceitáveis” de Bruxelas.

Para o ex-ministro encarregado do “Brexit”, o eurocéptico David Davis, o Governo deveria estar pronto para uma saída sem acordo.

O ex-ministro dos Transportes, Jo Johnson, que fez campanha pela permanência na UE e renunciou na sexta-feira, chegou mesmo a pedir um novo referendo sobre o “Brexit”.

Na noite de segunda-feira, Theresa May garantiu que não vai assinar um acordo a “qualquer preço” e advertiu que ainda há obstáculos “significativos” no diálogo com Bruxelas.

“As duas partes querem chegar a um acordo, mas o que estamos a negociar é imensamente difícil”, admitiu a chefe do Governo britânico num discurso durante um banquete oferecido por Charles Bowman, prefeito da cidade de Londres (centro financeiro). Londres e Bruxelas esperam chegar a um acordo em breve sobre as condições da saída do Reino Unido da União Europeia, que deve ocorrer em 29 de Março do próximo ano.