Mundo

Reino Unido financia ala em prisão da Nigéria

Victor Carvalho

O Reino Unido anunciou a decisão de financiar a construção de uma ala numa prisão na Nigéria para onde tenciona transferir presos deste país que se encontram a cumprir pena no seu território.

Fotografia: DR

Segundo o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, está já disponível uma verba de um milhão de dólares para a construção de 112 celas num anexo da penitenciária de Kiri Kiri, localizada na cidade de Lagos.

De acordo com o mesmo responsável, existe já elaborada uma lista de nigerianos detidos no Reino Unido candidatos a beneficiar desta medida para cumprirem no seu país o que ainda resta das penas a que foram condenados pela prática do mais variado tipo de crimes.

O Reino Unido e a Nigéria assinaram em 2014 um acordo para a transferência de prisioneiros, de um país para o outro, ao abrigo do qual foi agora decidida a construção do referido anexo na penitenciária de Kiri Kiri.

De acordo com o Ministério da Justiça do Reino Unido encontram-se actualmente detidos no país 320 nigerianos, o que corresponde a 3 por cento do total dos prisioneiros estrangeiros existentes no país.

Boris Johnson, ao anunciar esta medida, adiantou que ela se insere no esforço que o Reino Unido está a fazer para ajudar a melhorar a capacidade do sistema prisional da Nigéria.

Segundo as últimas estimativas disponíveis, no final de 2016 encontravam-se detidos cerca de 10 mil estrangeiros no Reino Unido, 19 por cento dos quais são africanos.