Mundo

Reino Unido promove abertura com a Rússia

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou uma mudança de comportamento na estratégia internacional que permite, agora, o reforço da cooperação com a Rússia.

Ministro Boris Johnson apreciou a situação bilateral com o homólogo russo em Moscovo

Fotografia: Yuri KADOBNOV | AFP

Boris Johnson, reconheceu a existência provas da ingerência russa nos processos eleitorais nos Estados Unidos, Alemanha, França e Dinamarca, mas isso só não basta para manter o nível das ralações entre Londres e Moscovo.

“Lamentavelmente, há muitas provas da ingerência da Rússia nas eleições na Alemanha, Dinamarca, França e Estados Unidos”, disse Johnson que, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, em Moscovo, garantiu não dispor de informações de que o Kremlin tenha feito o mesmo em votações no Reino Unido.

Apesar de denunciar a ingerência russa em eleições em vários países ocidentais, Johnson disse ter chegado a hora de “virar a página sobre o assunto”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico assegurou, por outro lado, que, apesar das “grandes divergências em temas como a Síria ou Ucrânia, o Reino Unido deseja melhorar as actualmente lamentáveis relações bilaterais”.

“Não há qualquer dúvida de que quero melhorar as relações entre os nossos povos. Mas isso não significa que devamos ignorar as dificuldades com que nos debatemos neste momento”, sublinhou Johnson, que concretizou a primeira visita de um chefe da diplomacia britânica a Moscovo em cinco anos. Sobre as acusações de ingerência, Lavrov insistiu na ausência de quaisquer provas, sobretudo relacionadas com uma eventual vontade de Moscovo em ver o Reino Unido fora da União Europeia (UE) no referendo de Junho de 2016.

O chefe da diplomacia russa também salientou que, apesar das diferenças de ponto de vista, os dois países devem melhorar as relações bilaterais, reconhecendo que estão “muito degradadas”.

Johnson e Lavrov apreciaram a situação política bilateral e o estado da política internacional em Moscovo para tentar ultrapassar as divergências e as dificuldades que persistem há anos no relacionamento entre os dois países. A morte, por envenenamento, do ex-agente secreto russo Alexandre Litvinenko, em 2006 em Londres, e, mais recentemente, pelo conflito sírio e a crise na Ucrânia abriram o princípio do mau estado nas relações entre Londres e Mosocovo. "Vamos encontrar uma forma de avançar", disse Johnson, afirmando-se como um "convicto russófilo".

“Estamos prontos para desenvolver um diálogo sobre um leque de questões muito amplo, na base da equidade”, sublinhou Lavrov, que insistiu na cooperação cultural e económica entre os dois países, apesar de ainda vigorarem as sanções da UE à Rússia.



Eleições na Rússia

A Rússia está empenhada no processo político- eleitoral para 2018, com os principais protagonistas a movimentarem as bases partidárias para preparar a vitória no pleito.

O Presidente Vladimir Putin participou, no sábado, no congresso do partido Rússia Unida, para preparar a estratégia de apoio à sua candidatura como independente às presidenciais de Março de 2018, informou ontem o Kremlin. Putin deixou a liderança do Rússia Unida em 2012, quando o partido ficou desacreditado por denúncias de fraude em eleições ocorridas nesse mesmo ano.

No passado dia seis deste, Vladimir Putin anunciou que será candidato a um quarto mandato. Dias mais tarde, assumiu que avançava como candidato independente, precisando reunir 300 mil assinaturas. Ao ter anunciado tão atempadamente os seus planos, o governante russo afirmou que espera reunir o apoio de todos os partidos políticos que partilhem da sua ideologia política, que não inclui só a Rússia Unida.