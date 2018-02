Reino Unido quer acordo na segurança

Angola na Bolsa de Lisboa

Uma comitiva de operadores turísticos nacionais, dirigida pelo Instituto de Fomento do Turismo (INFOTUR), vai representar Angola na 28.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre de 28 do corrente mês a 2 de Março, no recinto da Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.