Relação “triangular” promove exportações

O presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, afirmou quarta-feira que a relação “triangular” entre Macau, China e os Países de Língua Portuguesa é “positiva e virtuosa”, contribuindo para aumentar exportações e atrair investimento.

Luís Castro Henriques, que falava à Lusa a propósito do encontro de empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa que ontem teve início, destacou a importância desta relação e disse que o encontro “é relevante, não só para promover mais exportações de Portugal, seja para a China seja para os Países de Língua Portuguesa, mas também para captar investimento”.

“Temos visto casos de empresas chinesas que escolhem Portugal e empresas portuguesas para depois poderem operar, em conjunto, nos países de língua portuguesa”, realçou. Ainda ontem foram assinados 20 protocolos, dois dos quais com a AICEP, que visam promover e estreitar relações com instituições chinesas, para se ter um canal expedito e para trabalhar em conjunto neste âmbito” dos Países de Língua Portuguesa e da China, acrescentou.

Luís Castro Henriques adiantou que a China “tem apresentado um crescimento relevante em termos de exportações”, mas deixou claro que ainda há produtos “que não têm o acesso” que Portugal deseja, nomeadamente carnes e outros produtos agro-alimentares.

Questionado sobre o impacto da crise comercial entre a China e os Estados Unidos, Luís Castro Henriques disse que “ainda é cedo” para antecipar as consequências, mas reconheceu que esta tendência de protecção comercial não interessa a Portugal. “Quanto mais continuar a globalização, mais favorável é a uma pequena economia como a nossa”, afirmou, vincando que Portugal tem “todo o interesse em que se possa aceder a um número variado de mercados”.

O encontro, que decorre até hoje em Lisboa, junta empresários e representantes de instituições financeiras e governamentais de Angola, Brasil, China, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.