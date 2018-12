Mundo

Relações entre Brasil e África terão “mudança dramática”

O investigador brasileiro Pedro Lima do Nascimento considerou que as futuras relações entre o Brasil e África no Governo de Jair Bolsonaro vão sofrer uma “mudança dramática” e correm o risco de não se desenvolverem como no passado.

Investigador prevê mudanças na diplomacia de Bolsonaro em relação à Europa e África

“Vai haver uma mudança dramática (nas futuras relações entre o Brasil e África) em comparação com o que eram nos Governos de Lula, Dilma e Temer. É possível e bastante provável que as relações Brasil-África não se desenvolvam tanto”, disse à agência Lusa o especialista em Relações Internacionais.

Lima do Nascimento acredita ainda que esse afastamento terá na figura do futuro ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro um papel preponderante.

“Ernesto Araújo (futuro ministro das Relações Exteriores do Brasil) é um diplomata bastante desconhecido, até recentemente não tinha sequer um cargo de embaixador, e é uma pessoa bastante isolada dentro do ministério mas que foi elevado ao centro da política ministerial”, descreveu o especialista, acrescentando que uma aproximação aos Estados Unidos da América (EUA) está na mira do futuro governante brasileiro.

Declaradamente um ad-mirador do Presidente norte-americano, Donald Trump, Jair Bolsonaro, assim como Ernesto Araújo, têm o seu foco colocado nessa superpotência para parceiro internacional, ao contrário dos anteriores Governos brasileiros, nomeadamente do Partido dos Trabalhadores (PT), que deram primazia a parcerias comerciais mais próximas com a China, ou com Cuba.

“Ele (Ernesto Araújo) deixa claro que a sua prioridade, assim como do Governo de Bolsonaro, será a relação com os Estados Unidos da América. Inclusive, ele nem sequer menciona muito a Europa, e quando o faz é para tecer críticas, como é o caso da política migratória ou críticas de base religiosa. Recentemente até falou em construir uma aliança cristã entre o Brasil, os EUA e a Rússia, contra o ateísmo da Europa e da China”, declarou o especialista brasileiro.

Foi durante os anos do Executivo de Lula da Silva que o Brasil aumentou e consolidou as relações com os Estados do continente africano, com o intuito de transformar o país sul-americano num “actor global independente”, segundo Pedro Lima do Nascimento.

Essa aproximação a África levou a que se gerassem críticas, principalmente emitidas por opositores do PT, que acusaram o Brasil de se associar a ditaduras. Contra tais imputações, o chefe da diplomacia brasileira do Executivo de Lula, Celso Amorim, argumentou que eram nações muito jovens, o que justificava o facto de ainda não terem consolidado os seus sistemas democráticos.

No entanto, para o especialista em Relações Internacionais, a nível estratégico “não faz muito sentido que o Brasil se oponha a ditaduras africanas porque estão geograficamente distantes” e porque não vai obter nenhum benefício “político ou económico” com essa oposição.

Com Jair Bolsonaro a liderar o país sul-americano, Pedro Lima do Nascimento acredita que as relações com África não se vão extinguir, mas que também não vão proliferar.

“O mais provável é que continuem com relações de trabalho, investimentos e relações comerciais, mas que não se aprofundem muito”, disse o brasileiro à agência Lusa.

Diplomata de carreira no Itamaraty, que subiu a um escalão mais elevado em 2016 quando passou a dirigir o Departamento de Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores, Araújo declarou admirar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ser um adversário do globalismo e do marxismo cultural.

Antes de tomar posse, o futuro ministro já tomou posições controversas como anunciar a saída do Brasil do pacto de Migrações da Organização das Nações Unidas (ONU).

Araújo também retirou os convites para a posse de Bolsonaro enviados para os Go-vernos de Cuba, Venezuela e Nicarágua, países que classifica como ditaduras de esquerda. Jair Bolsonaro toma posse amanhã, dia 1 de Janeiro, em cerimónia a decorrer em Brasília. O novo Chefe de Estado do Brasil foi eleito em Outubro e vai liderar um Executivo formado por 22 ministros.