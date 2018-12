Mundo

Remarcação das eleições foi considerada ilegal

As coligações a que pertencem os candidatos da oposição Martin Fayulu e Félix Tshisekedi condenaram o recente adiamento das eleições previstas para ontem, considerando tratar-se de uma decisão “ilegal”.

Opositor Félix Tshisekedi condenou o adiamento da votação

Fotografia: DR

Em dois comunicados distintos, aquelas coligações coincidem nas posições, sublinhando que se trata de uma decisão que viola a Constituição da República Democrática do Congo (RDC).

As coligações Lamuka e Rumo para a Mudança que apoiam, respectivamente, Martin Fuyulu e Félix Tshisekedi, coincidem também no apontar o dedo ao Governo de Joseph Kabila, como estando por detrás da decisão de remarcar as eleições para o próximo domingo.

Enquanto a Lamuka diz ter sido com “grande inquietação que seguiu a decisão ilegal da CENI que constitui uma provocação contra o povo congolês”, a coligação que apoia Tshisekedi diz que “continua convencida de que Joseph Kabila não quer nem deixar o poder, nem organizar as eleições dentro dos prazos anunciados”.

Apesar disso, esta coligação reafirmou a posição de participar nas eleições, “com ou sem urnas electrónicas”, mas advertiu que “não aceitará um outro adiamento, mesmo de um dia”, prometendo prosseguir a campanha eleitoral até 24 horas antes do início dos escrutínios, “conforme o artigo 28º da lei eleitoral”, ou seja, 28 de Dezembro de 2018, à meia-noite.

A coligação que apoia Martin Fayulu considera que “não é segredo para ninguém” que, algumas semanas antes do incêndio que destruiu as urnas electrónicas, “já a CENI atravessava enormes dificuldades para desdobrar o material eleitoral em todo o território nacional da RDC”.

A coligação entende que este adiamento faz parte de uma “estratégia bem planificada para torpedear o processo eleitoral e servir a vontade do regime cessante de se manter no poder a todo custo”.

Reiterando o firme compromisso de não boicotar as eleições, a coligação convida o povo congolês “a não cair na armadilha que está a ser montada através da CENI para obter razões e bloquear o processo eleitoral”.