Renamo anuncia reunião para convocar congresso

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição moçambicana, anunciou ontem a realização este mês do Conselho Nacional para a convocação do congresso que vai eleger o sucessor do seu líder, Afonso Dhlakama, falecido em Maio.

“Pelos estatutos do partido, o congresso é convocado pelo Conselho Nacional, que vai definir tanto a agenda como os parâmetros do congresso”, afirmou o porta-voz da Comissão Política Nacional da Rena-mo, Alfredo Magumisse.

O responsável fez o anúncio numa conferência de imprensa realizada em Maputo para dar o ponto de situação dos preparativos para a eleição de um novo líder do principal partido da oposição.

Formalmente, prosseguiu, ainda não há candidatos à sucessão de Afonso Dhlakama e cabe ao Conselho Nacional a indicação das directivas que vão nortear a realização da eleição do futuro presidente do partido.

“A Comissão Política Nacional, através das delegações políticas do partido a todos os níveis, irá emanar orientações respeitantes aos passos que estão sendo dados para a realização da magna reunião, o congresso”, declarou Alfredo Magumisse.

O porta-voz da Comissão Política Nacional da Renamo disse que à luz dos estatutos do partido os membros po-dem exercer os direitos de eleger e ser eleito para assumirem e exercer as funções de presidente.

Alfredo Magumisse assegurou que o principal partido da oposição “está comprometido com o alcance da paz efectiva e a verdadeira reconciliação nacional”.

A Renamo é dirigida interinamente por Ossufo Moma-de, deputado e membro da Comissão Política Nacional, na sequência da morte a 3 de Maio do líder histórico do partido. Afonso Dhlakama dirigiu a Renamo durante 38 anos, após suceder a André Matsangaíssa, falecido em 1979.