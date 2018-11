Mundo

Renamo vai escolher sucessor de Dhlakama

O secretário-geral da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, Manuel Bissopo, anunciou ontem que o sucessor de Afonso Dhlakama será eleito dentro de três meses em congresso.

Manuel Bissopo

“Em dois ou três meses teremos o congresso e todos os órgãos do partido que correspondam à nova realidade”, afirmou Manuel Bissopo, em declarações divulgadas ontem pelo canal STV.

A Renamo está sem presidente desde Maio deste ano, na sequência da morte por doença de Afonso Dhlakama e desde então o partido tem sido dirigido interinamente por Ossufo Momade.

Confrontado com notícias que dão conta da sua candidatura à presidência da Renamo, Manuel Bissopo limitou-se a afirmar que a escolha do líder do partido dependerá da vontade dos membros.

“A vontade individual não se sobrepõe à da maioria, por isso, todos somos soldados prontos para cumprir uma missão, que é a vontade da maioria”, declarou Bissopo.

Elias Dhlakama, irmão de Afonso Dhlakama e quadro da Renamo, questionado sobre notícias que o dão como candidato, também remeteu a decisão para os membros do partido.

“Os membros da Renamo têm opções, cada um opta por aquilo que quer”, disse Elias Dhlakama, um general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) na reserva.

A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, afirmou que o partido precisa rapidamente de escolher um novo presidente, porque o país terá eleições gerais em 2019.

“Temos nos recompormos rapidamente como partido, com uma direção firme para avançar para as eleições gerais”, disse Ivone Soares.