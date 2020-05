Mundo

“Reopening” no Reino Unido: “Fique Alerta” : é o novo “Fique em Casa”

O Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha anunciou pela televisão, mesmo antes de ir ao parlamento, as medidas para o ‘reopening’ (desconfinamento), que passou a sinónimo de confusão. Boris Johnson disse que se deve voltar ao trabalho evitando os transportes públicos, porque há que manter o distanciamento social, ou seja, diz às pessoas para irem trabalhar, mesmo que elas não saibam como é que chegam lá.

Fotografia: DR

Com o Boris Johnson nada é assim tão simples, mesmo quando parece. Quando o novo coronavírus surgiu, o Primeiro-Ministro hesitou, muito, quase demasiado. No início de Março, numa bravata incompreensível para tantos, visitava pacientes em hospitais e distribuía apertos de mão. A meio do mês, os restaurantes e bares continuavam abertos. A 23 de Março, Johnson cedeu ao inevitável e impôs o bloqueio nacional, ao mesmo tempo que se isolava, infectado pela Covid-19. A 5 de Abril é hospitalizado e acabou nos cuidados intensivos, ligado a uma máquina de oxigénio. Restabeleceu-se numa semana, e saiu do hospital profundamente grato a médicos e enfermeiros.

Por estes dias, quando a disseminação do vírus está relativamente controlada nos territórios do Reino Unido, Boris Johnson, e à semelhança de tantos outros líderes mundiais, apresentou um plano para o ‘reopening’ - o desconfinamento, a palavra reinventada pela crise da Covid-19. E parece tão difícil reabrir como foi fechar.

As medidas apresentadas num extenso documento de 50 páginas, na Câmara dos Comuns, na segunda-feira (11 de Maio) suscitou enormes críticas por parte da oposição, que apontou uma série de lacunas e de contradições. “O que o país precisa é de clareza e segurança, e no momento ambos estão a faltar”, disse Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista. Starmer acusou Johnson de espalhar uma “considerável confusão” num país que está entre os mais atingidos pela pandemia na Europa.

Johnson rejeitou as críticas, defendeu que as suas propostas não eram vagas e que, acima de tudo, acreditava no “bom e sólido senso-comum britânico”. Sendo que os líderes dos governos da Escócia e do País de Gales rejeitaram a nova estratégica do Primeiro-Ministro inglês, que passou do ‘stay home’ (fique em casa) para o ‘stay alert’ (fique alerta). Nicola Sturgeon, a mulher que lidera o Governo da Escócia, já disse que o país continua a seguir as anteriores indicações e que as pessoas devem ficar em casa.

Número de mortes atinge 32.692

O Reino Unido elevou ontem o número total de mortes com Covid-19 para 32.692, depois de registar 627 novos óbitos, anunciou o Ministério da Saúde

Depois de três dias de descida, o registo diário de óbitos associados à Covid-19 voltou a subir no Reino Unido, tendo-se registado ontem mais 627 mortes. Uma subida considerável em relação a segunda-feira, quando se registaram 210 óbitos, e em relação a domingo, quando se registaram 269.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde britânico, as autoridades sanitárias realizaram ontem 85.293 testes que detectaram 3.403 novos contágios (uma descida em relação à véspera, quando se registaram 3.877).

No total, 226.463 pessoas obtiveram um resultado positivo para o coronavírus no Reino Unido, desde o início da pandemia no país.

O Governo britânico divulgou segunda-feira o seu roteiro para a primeira fase de final do confinamento, que deverá iniciar-se hoje, quarta-feira.

Funcionários de diversos setores profissionais, como a manufactura, construção, logística e distribuição vão voltar ao trabalho no Reino Unido. As autoridades sanitárias recomendaram ainda, pela primeira vez, aos cidadãos para cobrirem o rosto em espaços fechados, onde não é possível assegurar o distanciamento físico.

O Reino Unido é o país da Europa mais afectado pela pandemia Covid-19.

Quarentena obrigatória para quem chega

Haverá uma abertura das fronteiras aéreas, mas o Governo exigirá a todas as pessoas que chegarem aos aeroportos britânicos, e “que não façam parte de uma pequena lista de isenções”, que fiquem em auto-isolamento durante 14 dias após a chegada ao Reino Unido. Os que não forem capazes de provar que têm um lugar onde possam permanecer em auto-isolamento serão levados para instalações do Governo. Os passageiros oriundos da Irlanda e da França vão ficar isentos dessa regra de quarentena, mas Boris Johnson não explicou porquê. A British Airways comunicou, entretanto, que é pouco provável que faça quaisquer voos antes de Julho.

E é também por detalhes como este, que a estratégia do PM britânico foi considerada ‘laissez-faire’, um deixa-andar onde tenta o difícil equilíbrio entre os riscos económicos e os riscos de saúde pública. Ou seja, para os críticos, Boris Johnson está de regresso ao mês de Março quando pediu às pessoas que se mantivessem afastadas, mas não quis proibir reuniões públicas; ou quando implorou que ficassem em casa, mas se recusou a fechar bares e restaurantes.

A verdade é que o PM está sob uma grande pressão, até por membros do seu partido, o Partido Conservador, que pretendem uma rápida abertura para limitar o que alguns já consideram a pior crise económica dos três últimos séculos, o que no caso inglês não é coisa pouca. Mas o PM sabe, e até por experiência própria, que ser infectado pela Covid-19 pode ser dramático.

Medidas para o desconfinamento

De um conjunto extenso de medidas, mesmo que consideradas vagas, temos as máscaras que são aconselhadas nos transportes públicos e em espaços fechados, mas não de uso obrigatório; prevê-se o regresso da prática desportiva à porta fechada, e pode praticar-se ténis ou golfe, mas só acompanhado por elementos da família; as pessoas que trabalham em sectores como a produção de alimentos, construção, manufactura, logística, distribuição e pesquisa científica em laboratórios, devem voltar ao trabalho; hotéis e comércio não-essencial devem permanecer fechados; barbeiros, cabeleireiros e salões de beleza só devem abrir em Julho; trabalhadores de sectores chaves são aconselhados a enviarem os seus filhos para a escola; as escolas primárias reiniciam actividade entre 1 e 6 de Junho, em turmas mais pequenas, mas os pais não serão penalizados por se recusarem a enviar os filhos para escola; a maioria das escolas secundárias vão permanecer encerradas até Setembro; a partir do próximo mês, e se a taxa de transmissão do vírus se mantiver controlada, o núcleo familiar mais alargado e de amigos próximos podem voltar a conviver.

No seu longo discurso, na Câmara dos Comuns, Boris Johnson enfatizou que “temos de reconhecer que a nossa vida vai ficar diferente, pelo menos num futuro mais próximo” e considera que a melhor saída para esta crise é o aparecimento de uma vacina eficaz, o que pode tardar. Sobre o regresso às aulas, o PM prefere chamar a atenção do lado social da questão, porque, disse, “há um benefício social para as crianças mais vulneráveis, ou filhos de trabalhadores em situações mais críticas, em frequentar a escola” e que as autoridades e as escolas locais devem fazer com que as crianças regressem às aulas.

Confusão e… “farsa”

O MailOnline, a edição digital do The Daily Mail, escreveu que o discurso do PM “se transformou numa farsa”. Uma das medidas que mais polémica causou tem a ver, justamente, com o regresso ao trabalho. Tanto no domingo, na televisão, como na segunda-feira, na Câmara dos Comuns, o PM deixou claro que todos aqueles que não puderem permanecer em casa em teletrabalho devem ser incentivados a voltar aos locais de trabalho, mas evitando os transportes públicos. Aconselhou também as pessoas a usarem máscaras nos transportes e em lugares públicos, mas não disse que o uso é obrigatório. O calendário das medidas prevê a abertura das escolas primárias em Junho.

A sociedade civil agita-se e reage às medidas de forma diversa. Carolyn Fairbairn, da Confederação da Indústria, considera que “um retorno gradual e cuidadoso ao trabalho é a única maneira de proteger empregos e assegurar os serviços públicos”. Os sindicatos dizem que o Governo deixou muitas perguntas sem resposta e mostraram-se preocupados com a segurança higiénica nos locais de trabalho e nos transportes públicos.

Do lado dos cientistas também surgem algumas contradições. Os especialistas convocados por Sir David King, o ex-conselheiro científico do N.º 10 (Downing Street), consideram que haverá novos surtos e inevitáveis bloqueios se a estratégia do Governo de regresso ao trabalho não for acompanhada de medidas mais robustas de combate à Covid-19 - mais testagem e maior rastreamento, criticando a nova mensagem do Governo, ‘fique alerta’, como um slogan vazio num contexto de crise de saúde pública. Aconselham a testagem local, nas mãos dos médicos de família e das equipas de saúde locais, e muito concentrados em ambientes de risco, como hospitais e lares, mas também prisões e instalações que servem de abrigo aos emigrantes.