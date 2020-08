Reparar telemóveis nas ruas é oportunidade no meio da crise

Pesquisa e valorização do cancioneiro em línguas nacionais

Embora convivendo num contexto artístico em que pontificam vários géneros e tendências musicais, a Banda Acapaná distingue-se pela singularidade no tratamento e estilização do cancioneiro nhaneka humbe, herero, kwanyama, umbundo, quimbundo, e kicongo, recriando um cruzamento linguístico e temático assente na recuperação dos segmentos mais representativos da cultura e do cancioneiro tradicional angolano.