Mundo

Repatriados rebeldes rwandeses capturados na região do Kivu Sul

Setenta e um membros do grupo rebelde rwandês, Conselho Nacional de Renascimento e Democracia (CNRD), e mil 471 familiares seus foram repatriados domingo para o Rwanda, sua terra de origem, anunciou uma fonte militar da RDC citada pela AFP.

Fotografia: DR

Segundo o capitão Dieudonné Kasereka, porta-voz das forças governamentais na província do Kivu Sul (leste), o CNRD é uma dissidência da rebelião hutu das Forças Democráticas de Libertação do Rwanda (FDLR). A 16 de Dezembro, as Forças Armadas Congolesas repatriaram um primeiro grupo de 291 rebeldes e 11 crianças, depois da sua derrota na província do Kivu Sul.

Estes repatriados fazem parte da última vaga dos capturados e dos que se renderam, que estavam na base de Nyamunyunyi, 30 quilómetros de Bukavu, capital do Kivu Sul.