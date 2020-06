Repórteres Sem Fronteiras destacam “heróis da informação”

Linha de crédito BDA: Mais de 400 empresas recebem luz verde

Um total de 440 empresas ligadas ao sector do Comércio e Distribuição já foi seleccionado a nível de todo o país, no quadro do programa de alívio económico ou apoio financeiro, lançado pelo Governo angolano, através de uma linha de crédito do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), no valor de 17,6 mil milhões de kwanzas, que visa o fomento à produção nacional.