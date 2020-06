Mundo

República checa reabre amanhã as fronteiras a polacos e britânicos

A República checa reabre as fronteiras aos viajantes provenientes do Reino Unido e Polónia, apesar de um recente aumento dos casos da Covid-19 no território, anunciou ontem o ministro da Saúde checo, Adam Vojtech.

Europa começou a abrir as fronteiras

Fotografia: DR

"A região da Silésia na Polónia passou para zona verde, onde os viajantes não têm necessidade de apresentar testes negativos ou cumprir uma quarentena", declarou o ministro aos jornalistas. "O mesmo sucede para o Reino Unido".

A República checa encerrou todas as fronteiras em 16 de Março para combater a contaminação pelo novo coronavírus. Reabriu progressivamente o país com os vizinhos e a maioria dos países da União Europeia desde o início de Junho, à excepção de Portugal - cujos cidadãos serão autorizados a entrar a partir de hoje com o comprovativo de um teste negativo ou uma quarentena - e a Suécia que permanece classificada de alto risco.

As autoridades checas prevêem, igualmente, prosseguir no seu território a suavização das medidas adoptadas em Março para combater o novo coronavírus, apesar dos focos localizados.

A partir de amanhã os checos deixam de ser obrigados a usar máscaras, à excepção dos hospitais, lares de terceira idade, metro de Praga e dois distritos no nordeste onde o vírus circula entre os mineiros e seus próximos.

Em Praga, a máscara vai permanecer obrigatória para eventos em espaços fechados que reúnam mais de 100 pessoas.