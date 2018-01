Resgatados 150 imigrantes na costa espanhola

Acordo facilita repatriamento

Os governos de Angola e da República Democrática do Congo acordaram, sábado, em Kananga, região de Kassai Central, iniciar, a partir de Março, o processo de repatriamento dos cerca de 31 mil refugiados da RDC que se encontram no centro de assentamento no município do Lovua, na província da Lunda-Norte, por se registar estabilidade naquela região, determinada pelo fim dos conflitos que assolaram as regiões congolesas do Kassai, Kassai Central, Lualaba e Kwango.