Restrições de viagens na Europa com impacto no turismo em África

As restrições de viagem de países europeus relacionadas com a pandemia de Covid-19 poderão fazer o continente africano perder 17,4 milhões de empregos e 102 mil milhões de euros até ao final do ano, segundo um relatório do Instituto Tony Blair.

O relatório estima o impacto económico de restrições impostas aos viajantes internacionais, nomeadamente a quarentena obrigatória de 14 dias na chegada de países considerados de risco, nos sectores do turismo e transporte aéreo africanos até ao final deste ano.

De acordo com o estudo, 51% dos turistas em África chegam da Europa, mas a necessidade de cumprir quarentena no regresso está a reduzir o turismo.



Os autores, Rajkumar Mayank Singh e Jonathan Said, estimam que, na melhor das hipóteses, os países africanos vão perder 7,6 milhões de empregos e 53 mil milhões de dólares, mas o pior cenário admite a perda de 17,4 milhões de empregos e 120 mil milhões de dólares.

“Dada a dependência da África das viagens intercontinentais, especialmente para o turismo, essas restrições correm o risco de prejudicar a capacidade de o continente recuperar dos efeitos económicos da pandemia”, vinca Said, responsável de estudos sobre Crescimento Inclusivo do Instituto para a Transformação Global, fundado pelo antigo Primeiro-Ministro britânico.

O relatório urge que governos de países africanos, da UE e do Reino Unido trabalhem “o mais rápido possível” num quadro de regras e medidas que envolvam distanciamento social, teste e rastreamento de contactos em aeroportos e voos para permitir que o fluxo de viagens seja retomado.



Tal como apoio financeiro dado aos países africanos, através de subvenções ou suspensão das dívidas, "reiniciar totalmente as viagens aéreas com nações africanas pode ser igualmente importante”, vincou Said. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos.





Continente ultrapassa os 40 mil mortos



África passou ontem os 40 mil mortos (40.222) devido à Covid-19, tendo registado, nas últimas 24 horas, mais 9.800 infecções, para um total de 1.664.212 casos, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização foi de 9.672, para um total de 1.372.778, desde o início da pandemia.



Segundo o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infecção e de mortos, tendo passado ontem os 20 mil mortos (20.058), com 779.932 infectados. Só na África do Sul, o país mais afectado do continente, há 706.304 casos e 18.656 vítimas mortais.

O Norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, tem 442.329 pessoas infectadas e 12.656 mortos e a África Oriental contabiliza agora 196.724 casos de infecção e regista 3.673 vítimas mortais.



Na região da África Ocidental, o número de infecções é de 185.740, com 2.707 vítimas mortais, e na África Central há 59.487 casos e 1.128 óbitos. O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.142 mortos e 105.705 infectados, e Marrocos passou ontem as três mil vítimas mortais (3.027), contabilizando 179.003 casos. A Argélia surge logo a seguir, com 54.616 infecções e 1.865 mortos.



Entre os seis países mais afectados estão também a Etiópia, que passou ontem os 90 mil casos (90.490) e regista 1.371 vítimas mortais, e a Nigéria, com 61.630 infectados e 1.125 mortos.

Entre os países africanos que têm o Português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Cabo Verde regista 87 mortos em 7.901 casos, Guiné Equatorial 83 mortos e 5.074 casos.