Resultados das presidenciais começam a ser conhecidos amanhã

Amanhã, começam a ser conhecidos, na Guiné-Bissau, os primeiros resultados preliminares e oficiais das eleições presidenciais realizadas no domingo passado, num momento em que, de acordo com fontes do Jornal de Angola, Domingos Simões Pereira continua à frente das sondagens, havendo mesmo quem considere segura a vitória com 55 por cento dos votos escrutinados.

Fotografia: DR

Umaro Sissoco Embaló, do Madem, vem a seguir, com uma larga diferença de pontos para o candidato do PAIGC.

Nuno Nabiam, José Mário Vaz e Carlos Gomes Júnior, aparecem depois, mas sem grande hipótese de chegarem ao topo da lista.

Observadores internacionais e sociedade civil local continuam a elogiar a forma ordeira, organizada e pacífica de como decorreu o escrutínio.

Em conferência de imprensa realizada ontem, a missão de observadores eleitorais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), afirmou na sua primeira avaliação preliminar que o escrutínio de domingo, 24 de Novembro, decorreu de forma calma e num ambiente de cordialidade, elogiando esforços consentidos pelas autoridades guineenses e Comissão Eleitoral para realização das eleições.

O chefe da missão da CEDEAO, antigo Primeiro-Ministro de Mali, Soumeylou Boubeye Maiga, que falava hoje, numa conferência de imprensa, em Bissau, exortou a Comissão Nacional de Eleições para acompanhar com justiça e transparência até ao anúncio dos resultados.

A vice-presidente da Câmara de Decisores da Célula de Monitorização, Elisa Tavares Pinto, afirmou que o processo de votação decorreu sem interrupção em todas as assembleias de voto previstas na sua área de monitorização.

Tavares Pinto afirmou que das 394 mesas de voto visitadas, constataram que 6 iniciaram a votação com algumas interrupções que viriam a ser superadas e 388 funcionaram normalmente.

Ressaltou que dos monitores distribuídos no terreno, 311 reportaram que foram cumpridos todos os procedimentos formais da contagem do voto sendo que apenas um declarou que não houve cumprimento da formalidade.

“300 monitores confirmaram que a contagem prosseguiu em ordem e sem incidentes enquanto que quatro deles afirmaram que houve interrupção e incidentes”, afirmou Elisa Pinto.

Votos na diáspora

O candidato apoiado pelo PAIGC, Domingos Simões Pereira, venceu as eleições em Cabo Verde, com 78 por cento dos votos, o que equivale a 1.311 votos do total dos 1.724 votantes. Estes números indicam uma distância significativa em relação aos outros 11 concorrentes ao cargo de Chefe de Estado, referem dados provisórios apurados junto da Comissão Nacional de Eleições na Cidade da Praia, avançados pelo jornal cabo-verdiano “A Semana”.

De acordo com os dados provisórios apurados junto da Comissão Nacional de Eleições na Cidade da Praia, o candidato apoiado pelo Madem-G15, Umaro Sissoko Embaló, ficou em segundo lugar, com 181 votos (11 por cento), seguido de Nuno Nabiam, apoiado pelo APU-PDGB e PRS, com 120 votos (sete por cento).

Por sua vez, o Presidente cessante, José Mário Vaz, alcançou apenas 40 votos, o que representa dois por cento dos votantes. Em último ficou o independente Carlos Gomes Júnior “Cadogo”, com 23 votos (um por cento).

Os outros candidatos tiveram uma votação ainda mais insignificante ou nula, entre os quais Vicente Fernandes, que teve três votos, e Afonso Té, Barciro Djá e Iaia Djaló, cada um com um voto. Idirça Daló não obteve qualquer voto.

Ainda segundo os dados gerais provisórios, estavam inscritos 2.298 eleitores nos cadernos em Cabo Verde, distribuídos por um total de oito Assembleias de Voto espalhadas em Santiago e Boa Vista. De um total de 1.724 votantes, registaram-se 1.690 (98 por cento) votos expressos válidos, 32 (02 por cento) nulos, cinco votos em branco e uma taxa de abstenção de 25 por cento, o que representa 574 eleitores.

O embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, M’bála Fernandes, declarou que o sufrágio para as eleições decorreu dentro da normalidade, não tendo sido registados quaisquer constrangimentos no processo.

Estabilidade política pode dar nova dinâmica nas relações com Angola

A ministra dos Negócios Estrangeiros e Comunidades da Guiné-Bissau, Suzi Carla Barbosa afirmou, hoje, que com a estabilidade política e governativa que se avizinha, estarão criadas as condições para o relançamento das relações de cooperação de amizade entre o seu país e Angola.

Suzi Barbosa, que falava em entrevista concedida em exclusivo aos órgãos de imprensa angolanos que se encontram neste país para fazer a cobertura das eleições presidenciais, considerou excelentes as relações de cooperação e de amizade entre os nossos dois países.

“Para além das relações históricas existentes entre os nossos dois países, nós temos tido a sorte de termos boas relações com Angola, enquanto país irmão, africano e da lusofonia”, disse a ministra acrescentando que até ao momento pode-se descrevê-las “como boas relações”.

Questionada se confirmava a notícia segundo a qual um tribunal guineense teria retirado a Angola os direitos sobre os projectos Bauxite Angola e do Porto de Águas Profundas de Buba, a Ministra disse não poder confirmar se a informação é verídica ou não.

“Eu não posso confirmar se isso corresponde à verdade ou não. Infelizmente, sei que esses projectos andam parados por vários motivos que têm muito a ver com a situação interna do país”, afirmou a Ministra assegurando que existe esse projecto como o próprio nome o diz, “Bauxite Angola” que acredito que num momento de estabilidade poderá ser recuperado e abordado pelos nossos dois países.

Suzi Carla Cardoso desmentiu que as relações entre os dois países estivessem de alguma forma estagnadas.

“As nossas relações nunca estiveram estagnadas como soe dizer-se. Talvez a própria situação em que se encontra o nosso país justifique o actual estado em que as coisas se encontram”, afirmou.

O clima de instabilidade e de mudanças constantes de Governos em que a Guiné-Bissau viveu nos últimos cinco anos pode, na opinião da ministra, ter restringido a dinâmica habitual que caracterizou as relações de cooperação entre os “nossos dois países”.

“Muitos dos projectos que poderíamos ter desenvolvidos entre os dois Governos não conseguiram ir adiante devido à situação interna que a Guiné-Bissau enfrenta e que, penso, “nos próximos tempos teremos dias melhores”.

“Penso que no contesto actual teremos todos os condimentos a nosso favor para dar uma nova dinâmica nas relações. Temos condições para uma maior e melhor cooperação”, reafirmou.

Frisou que a cerca de 5 anos, a partir de 2015, que têm estado a tentar organizar, sem êxito, a comissão mista entre os dois países, mas acredita que depois da eleição de um novo Presidente e havendo um Governo legal e estável, “teremos todas as condições para que se realize a comissão mista”.

“Sou de opinião que com o relançamento da comissão mista Angola e Guiné-Bissau estaremos em condições de dar uma nova dinâmica às nossas relações de cooperação e, provavelmente, recuperar projectos que estiveram até agora de certa forma inactivos”, afirmou.