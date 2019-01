Mundo

Retirada de tropas da Síria está condicionada

O conselheiro de Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou no fim-de-semana, em Jerusalém, que a retirada militar norte-americana da Síria está condicionada pela derrota dos remanescentes grupos do Estado Islâmico (EI) e pelo compromisso da Turquia.

John Bolton vincou que não há um calendário para a saída da presença norte-americana no nordeste da Síria, mas insistiu que não se trata de um compromisso ilimitado. As declarações de John Bolton são a primeira confirmação pública de que a retirada norte-americana da Síria foi retardada depois de críticas generalizadas de aliados dos Estados Unidos, com um contingente de cerca de dois mil soldados.

Bolton referiu que, além da anulação dos grupos do EI ainda activos, a Turquia tem de garantir a segurança dos combatentes curdos aliados dos Estados Unidos.

A decisão presidencial levou à demissão do secretário de Estado da Defesa, Jim Mattis, e já foi criticada por alguns altos responsáveis do Partido Republicano. Também o enviado dos Estados Unidos para a coligação anti-EI, Brett McGurk, demitiu-se em desacordo com Trump sobre a retirada norte-americana. A coligação anti-EI, liderada pelos Estados Unidos, é integrada por mais de 70 países.

Vários dirigentes militares norte-americanos multiplicaram os alertas contra uma retirada precipitada, que deixaria o caminho aberto na Síria aos aliados de Bashar al-Assad, bem como à Federação Russa, grande rival dos EUA, e ao Irão, inimigo do Governo de Donald Trump.

Hoje, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, inicia uma visita ao Médio Oriente, para discutir a retirada militar da Síria, além de outras questões como o conflito no Iémen.