Mundo

Retiradas credenciais a 17 jornalistas de media estrangeiros

O Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia retirou as credenciais a 17 jornalistas de meios de comunicação estrangeiros no país, no meio da crise política que atravessa aquela nação, informou ontem, a Associação de Jornalistas da Bielorrússia (APB).

Fotografia: DR

A APB sublinhou que foi retirada a autorização para informar a quatro jornalistas da Rádio Liberdade.

Retiraram-se também as credenciais a dois correspondentes da agência francesa AFP, a três da alemã ARD, a dois da Associated Press, a dois da Reuters, a um da RFI e a outro do canal norte-americano em idioma russo Nastoyascheye Vremia.

Alguns deles, cidadãos russos, foram expulsos do país.

Deste modo, o Presidente Alexander Lukashenko começa a cumprir as promessas feitas em Julho, de encurtar o passo aos media estrangeiros, que acusa de “tendenciosos” e de incentivarem os protestos relacionados com a sua reeleição.

“Expulsem-nos se não cumprem as nossas leis e levam o povo a protestar”, ordenou o Ministério do Interior, entidade encarregada de regular o trabalho dos media estrangeiros.

Na quinta-feira, a Polícia bielorrussa deteve meia centena de jornalistas, muitos dos quais foram libertados posteriormente, mas alguns ficaram à espera de julgamento e foi anunciada a deportação do jornalista sueco Paul Hansen, que não poderá regressar à Bielorrússia durante cinco anos.

Perante esta situação, a APB exigiu ao Comité de Investigações do país que inicie um processo legal por obstrução ao trabalho dos jornalistas, delito contemplado na legislação bielorrussa.

Desde as eleições presidenciais do dia 9, em que segundo os dados oficias ganhou o actual líder, Alexandr Lukashenko, no poder desde 1994, com 80,1 por cento dos votos, os resultados denunciados como fraudulentos pela oposição têm transformado a Bielorrússia no cenário da maior onda de contestação da História.