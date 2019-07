Mundo

Reunião de emergência analisa a crise com Irão

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) convocou uma reunião de urgência para a próxima quarta-feira para tratar do programa nuclear iraniano, dias depois das autoridades desse país anunciarem que superaram o limite das suas reservas de urânio enriquecido estabelecido no acordo de 2015.

A reunião do conselho de governadores da AIEA está agendada para o dia 10, indicou o porta-voz da agência.

O organismo confirmou na segunda-feira que o Irão excedeu o limite imposto às suas reservas de urânio pouco enriquecido, segundo um porta-voz da agência da ONU.

Enquanto isso, o prazo dado pelo Irão aos parceiros do acordo nuclear para que o ajudem a ultrapassar as sanções norte-americanas termina hoje e Teerão ameaça recomeçar a enriquecer urânio além do permitido, num novo golpe para o pacto.

O acordo de 2015 com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China), mais a Alemanha, previa o levantamento de sanções internacionais em troca de limitações e maior vigilância do programa nuclear da República Islâmica. Mas a 8 de Maio de 2018, Donald Trump, anunciou a retirada unilateral dos EUA do acordo e restabeleceu sanções devastadoras para a economia iraniana.

Um ano depois, o Irão respondeu e anunciou que deixará de respeitar o compromisso de limitar o nível de enriquecimento de urânio, a menos que obtenha dos Estados que se mantêm no acordo soluções para contornar as sanções reintroduzidas pela administração de Washington.