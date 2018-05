Mundo

Revisão constitucional visa a descentralização

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou no sábado, em Nacala Porto, que a aprovação pelo Parlamento da revisão da Constituição para descentralização do poder constitui um “passo gigantesco” para a consolidação da democracia em Moçambique.

Filipe Nyusi anuncia avanços na consolidação da democracia

Fotografia: DR

“Com esta aprovação já estão criadas suficientes condições para darmos mais um gigantesco passo em prol da expansão, consolidação e melhoramento da nossa democracia”, afirmou o Chefe do Estado moçambicano.

Filipe Nyusi falava em Nampula, no âmbito da visita de trabalho que iniciou à província do norte de Moçambique. Para o Chefe de Estado, além de um importante momento para a democracia, a aprovação por unanimidade da proposta de revisão da Constituição, na quarta e quinta-feira, pode ser vista como o começo do processo de pacificação definitiva do país.

“A revisão pontual da Constituição, a ser promulgada, poderá oferecer-nos uma renovada oportunidade de fortalecer a paz e a união entre os moçambicanos”, acrescentou o Chefe de Estado moçambicano. Filipe Nyusi disse que o processo de descentralização não pode ser entendido como a divisão do país. “As emendas constitucionais irão proporcionar uma maior participação popular, assegurando uma governação inclusiva e que responda aos anseios e necessidades das comunidades”, explicou Filipe Nyusi, manifestando abertura para dar continuidade às negociações de paz com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição.

Entre as alterações de fundo introduzidas pela proposta de revisão constitucional aprovada pelo Parlamento moçambicano, destaca-se a eleição de governadores provinciais e administradores distritais, até agora nomeados pelo poder central.

A proposta de revisão pontual da Constituição da República para a descentralização foi submetida a 9 de Fevereiro pelo Chefe de Estado moçambicano, no âmbito de um acordo com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que morreu a 3 de Maio.