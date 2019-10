Mundo

Revolta no Chile: “Não são 30 pesos, são 30 anos”

Foi na semana passada que a revolta dos habitantes de Santiago eclodiu contra o aumento de 30 pesos nas passagens dos transportes públicos. Ao fim de seis dias de protestos, o balanço é de 18 mortos - um deles uma criança de 4 anos -, 269 feridos e cerca de 1900 detidos, segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos.

Polícia e Exército chilenos são acusados de uso excessivo de força contra manifestantes

Fotografia: DR

Os danos materiais são também avultados: além de carruagens de metro consumidas pelo fogo e cerca de 330 su-permercados saqueados ou incendiados.

Na quarta-feira, ignorando o estado de emergência, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o fim do estado de emergência e o regresso à normalidade democrática. Outras exigências passam pela demissão do Presidente conservador, Sebastián Piñera; o fim da AFP, as empresas privadas que gerem o sistema de pensões de todos os contribuintes; reforma dos sistemas de saúde e de educação, ou o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte, “para acabar com a Constituição de Pinochet”.

“Não sentir raiva é um privilégio”, era a mensagem empunhada por uma professora, em Santiago. Numa faixa lia-se “Só se sai da rua quando valer a pena viver!”. Muitos manifestantes usam tachos e panelas para exprimir indignação, o chamado “cacerolazo”.

O serviço de metro foi restabelecido em três linhas na quarta-feira, juntando-se a sete reabertas de forma parcial na segunda-feira. Parte das escolas mantinha-se encerrada, na capital, tal como o comércio.

Com o Exército nas ruas pelo quinto dia consecutivo, num regresso a um passado não muito distante, que evoca os fantasmas dos anos da ditadura de Augusto Pinochet, os sindicatos juntaram-se aos protestos, exigindo um novo pacto social. Professores, trabalhadores da área da Saúde, mineiros e estivadores uniram-se aos mais jovens.

Valentina Miranda, porta-voz dos estudantes do secundário, afirmou ter sido atingida com gás lacrimogéneo e pimenta, perseguida e detida, mas que não sentia medo.

Foram os estudantes quem já haviam realizado manifestações contra a falta de meios nas escolas, no dia 7 de Outubro. Foram os estudantes que começaram a desobediência em relação ao aumento de 3,75 por cento do preço dos transportes públicos, no qual um trabalhador com o salário mínimo gasta um sexto do vencimento.

A desigualdade social é um dos grandes problemas deste país da América do Sul. Os dois mandatos da socialista Michelle Bachelet não alteraram as fundações de uma sociedade que guinou do socialismo de Salvador Allende para o neoliberalismo de laboratório imposto pela ditadura militar de Pinochet.

Além da previdência ser controlada pelo sector privado, quase todos os serviços públicos foram privatizados. À imagem dos EUA, os estudantes universitários ficam endividados durante vários anos após o fim do curso; a saúde pública, além de paga, funciona de forma deficiente, pelo que quem utiliza os serviços de saúde privados, ainda que com seguro, também pode enfrentar contas astronómicas.

Também os direitos laborais no Chile são magros. A semana de trabalho é de 45 horas e os trabalhadores têm direito a 15 dias de férias anuais.

Repressão em resposta

A resposta das autoridades foi a repressão . Rapidamente, as estações de metro tornaram-se locais de confrontos entre os estudantes e a Polícia. Na sexta-feira, o Governo decidiu fechar as estações de metropolitano durante a hora de ponta. Os protestos espontâneos eclodiram, com barricadas e 16 estações incendiadas.

O Governo decretou es-tado de emergência e o Exército interveio. Tudo se precipitou nas horas seguintes. A Polícia e o Exército são acusados de uso excessivo de força, como é fácil ver em vídeos difundidos na Internet, mas o Presidente Piñera considera que o país está “em guerra contra um poderoso inimigo”.

Ao fim de três dias de contestação nas ruas, surgiram outras tantas canções de protesto. O rapper Doblecero com Esto pasa en Chile, Aventuranzas com La Serendipia com o tema Resiste Chile e a mais conhecida Ana Tijoux com Cacerolazo. A francesa de origem chilena canta “Queima, acorda, demite-te Piñera, pois a Alameda (avenida principal de Santiago) não é La Moneda (o palácio presidencial)/Colheres de pau enfrentam balas e o toque de recolher/Cacerolazo /Não são 30 pesos, são 30 anos, a Constituição e as personalidades/Com os punhos e colher frente ao dispositivo de todo o Estado”, canta Tijoux.

Na terça-feira, o Chefe de Estado assumiu uma inflexão, depois de uma reunião com forças políticas, na qual o Partido Socialista, o principal partido de oposição, e outras organizações de es-querda recusaram-se a participar. No final, Piñera defendeu um aumento de 20 por cento da pensão mínima, um congelamento das tarifas de electricidade e um aumento do salário mínimo. Sugeriu ainda redução das remunerações dos deputados e dos altos funcionários, bem como a diminuição do número de lugares no Parlamento e a limitação do número de mandatos.

Num gesto de retratação, o milionário Presidente reconheceu que não havia antecipado a revolta social e pediu perdão aos chilenos. No entanto, não abandonou a linha de repressão. E na quarta-feira, à tarde, o Ministério da Defesa chamou os reservistas ao serviço.

“Eu não acho que o que Piñera disse seja de muita utilidade, porque hoje ainda mais pessoas se mobilizarão e a agitação vai continuar”, disse Karla Araneda, de 38 anos, à AFP.