Riade nega implicação na morte de jornalista

A Arábia Saudita recusou ontem que lhe venham a ser impostas sanções, depois da ameaça dos Estados Unidos de um “castigo severo”, que fez a bolsa saudita cair 7 por cento no âmbito do caso do desaparecimento de Jamal Khashoggi.

Jamal Khashoggi era um forte crítico do príncipe herdeiro da Arábia Saudita

O jornalista saudita crítico do príncipe herdeiro auto-exilado nos Estados Unidos, deslocou-se na semana passada ao consulado saudita em Istambul e nunca mais foi visto. Fontes policiais citadas pela imprensa turca afirmaram que o jornalista foi morto no consulado, o que é negado pelas autoridades sauditas.

No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu que a Arábia Saudita possa estar por detrás do desaparecimento do jornalista Jamal e advertiu que, se for o caso, haverá um “castigo severo”.

Em resposta, Riade afirmou ontem “rejeitar inteiramente qualquer ameaça ou tentativa de a enfraquecer, seja através de ameaças de sanções económicas, do recurso a pressão políticas ou da repetição de acusações falsas”.

Se for alvo de sanções, prosseguiu em comunicado divulgado pela agência oficial SPA, responderá “com sanções ainda maiores”, apelando que seja tido em conta que “a economia do reino tem um papel vital e influente na economia global”.

/>O comunicado foi divulgado depois de a bolsa de Riade ter caído 7 por cento no primeiro dia de operações da semana.

“Vamos investigar o desaparecimento até ao fim e haverá um castigo severo”, disse o Presidente norte-americano numa entrevista à televisão CBS.

Trump afirmou que os dirigentes sauditas “negam de todas as maneiras que se possa imaginar” a alegação de que o jornalista saudita tenha sido morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, mas acrescentou: “Podiam ser eles? Sim”.

Na entrevista difundida ontem à noite, Trump diz que o caso é especialmente grave “porque este homem era um jornalista”.

Trump voltou a excluir uma limitação da venda de armamento pelos Estados Unidos ao reino saudita, afirmando que “há outras maneiras de castigar” o país.

Segundo o Washington Post, o Governo turco informou as autoridades norte-americanas de que tem registos áudio e vídeo que mostram que o jornalista foi torturado e morto dentro do consulado saudita em Instambul.