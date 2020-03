Mundo

Rival de Netanyahu é candidato à Presidência do Parlamento israelita

Benny Gantz é candidato à Presidência do Parlamento israelita no quadro de um possível acordo com o rival Benjamin Netanyahu para acabar com a mais longa crise política da história de Israel, disseram, ontem, dirigentes.

Numa reviravolta de última hora, Gantz, cuja coligação centrista Azul e Branco disputou três eleições em menos de um ano contra o Likud (direita), de Benjamin Netanyahu, apresentou a candidatura e não a de um dos outros deputados do partido ao cargo de presidente do Knesset.

O Parlamento indicou que Gantz era o único candidato ao cargo, vago desde a demissão, na véspera, de Yuli Edelstein, próximo de Netanyahu, o Primeiro-Ministro em funções, cuja sobrevivência política está em risco após ter sido acusado em três diferentes casos de corrupção.

Até agora, Gantz, antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, pretendia não o cargo de presidente do Parlamento, mas o de chefe do Governo. Foi, aliás, encarregado pelo Presidente israelita, Reuven Rivlin, de constituir um Executivo, no passado dia 16. Os dois campos continuam as negociações na esperança de conseguirem um Governo de união e “de emergência” face à pandemia do novo coronavírus que o Estado hebreu também enfrenta.

Israel conta com mais de 2.660 casos de infecção, incluindo oito mortos, e as autoridades reforçaram as restrições, proibindo os cidadãos de saírem de casa excepto por razões essenciais, como comprar alimentos e medicamentos, receber cuidados de saúde ou trabalhar.