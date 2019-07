Mundo

Rixa entre grupos rivais faz 52 mortos em cadeia

Uma rixa entre duas facções rivais no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Estado brasileiro do Pará, terminou com 52 mortos, de acordo com o Jornal Estadão. O incidente aconteceu entre as 5h00 e 7h00 de ontem.

Fotografia: DR

A rixa teve início quando os presos do Bloco A daquele estabelecimento prisional, onde estão membros de uma organização criminosa, invadiram outro anexo. Depois da invasão, começaram um incêndio no local, fazendo com que vários dos presos morressem por asfixia. Durante o motim, diz a mesma publicação, dois guardas prisionais foram feitos reféns, mas foram entretanto libertados, tendo o incidente sido contido pelas forças de segurança.

As autoridades brasileiras revelaram, porém, que 16 das vítimas mortais foram decapitadas. No local esteve a Polícia Civil e a Polícia Militar, onde foram realizadas negociações para libertação dos reféns, que aconteceu com sucesso.