Robert Mugabe morreu vítima de cancro

1º de Agosto assume liderança do Girabola

O 1º de Agosto assumiu ontem a liderança do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola'2019/20, com 12 pontos, ao golear o Santa Rita de Cássia FC, por 4-1, no Estádio Municipal 4 de Janeiro, na cidade do Uíge, em jogo pontuável para a quinta jornada.